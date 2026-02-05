El Bando Municipal 2026 consolida el cambio en Ecatepec: Cisneros

Ecatepec, Méx.- Este año se consolidará el cambio en Ecatepec con obras, servicios y sobre todo con agua potable por la red, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss durante la ceremonia de promulgación del Bando Municipal 2026, documento base de la política de la transformación que ya está en marcha en el municipio.

Ante integrantes de Consejos de Participación Ciudadana (Copacis), delegados y población en general, así como representantes empresariales, del comercio y de diversas iglesias, Cisneros Coss aseguró que Ecatepec volverá a ser el municipio del agua que alguna vez fue y serán visibles las obras hidráulicas más importantes de los últimos años, orientadas a regresar el suministro por la red a la comunidad.

El nuevo Bando Municipal destaca la historia, tradición e identidad del municipio, pues reconoce a Santa María Tulpetlac como la primera localidad indígena de Ecatepec, devuelve a San Cristóbal su carácter de pueblo originario y declara a San Juan Alcahuacan como sitio de interés histórico.

Cisneros Coss agregó que el documento parte de la convicción de devolver al pueblo lo que por años le fue robado, como servicios, dignidad y confianza, lo que es posible con honestidad y combate a la corrupción, ya que regresa los recursos en obras, maquinaria, calles iluminadas, pavimento y servicios, además de fortalecer una política clara de seguridad con proximidad.

El Bando, que reúne las normas jurídicas y administrativas que rigen a partir de hoy la vida pública de Ecatepec, “no es un documento técnico, es la base política de una transformación que hace un año se puso en marcha. Por eso hoy decimos con claridad (…) el cambio empieza a sentirse y a vivirse en Ecatepec. No como discurso, sino como una política pública”.

Reiteró que será el año de la consolidación de la transformación, con obras y combate a la corrupción. “Nuestro legado es claro: queremos que Ecatepec vuelva a ser el municipio del agua”.

Mencionó que Ecatepec recuperó caudal con nueve pozos rehabilitados por el gobierno municipal y 24 con apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, por lo que colonias que carecen del servicio desde hace varios años e incluso décadas volverán a contar con el líquido por la red.

La alcaldesa anunció que realizarán más de dos mil obras, entre ellas las hidráulicas, 230 acciones de drenaje y la rehabilitación de más de 20 kilómetros de vialidades, como la recuperación plena de avenida R1 que beneficiará a más de 28 comunidades, además de repavimentaciones en colonias.

Detalló que el Bando también consolida una política clara de seguridad con proximidad social. “La tranquilidad se construye en la calle, junto al pueblo. Hay tranquilidad con calles iluminadas, hay tranquilidad con calles pavimentadas, hay tranquilidad cuando hay orden, prevención y presencia institucional, cuando hay gobernanza, cuando estamos presentes en cada rincón, en cada lugar en cada colonia, en cada barranca y ahora también en cada camellón a lo largo y ancho de este municipio”, refirió.

Previo a la ceremonia se realizó la sesión solemne de Cabildo de Promulgación y Publicación del Bando de Ecatepec, por lo que Cisneros Coss agradeció a síndicos y regidores por el trabajo realizado en beneficio de la población y adelantó que los Copacis, delegados y la población en general serán parte fundamental este año para los trabajos y acciones que se efectuarán en sus comunidades.

“Hoy Ecatepec está recuperando su rumbo. Y este 2026 no es un año más, es el año de la consolidación del cambio. El Bando Municipal expresa con claridad cómo entendemos gobernar Ecatepec, con valores firmes, con una sola línea de acción y con un compromiso inquebrantable con el pueblo”, explicó.

Antes, en la primera sesión extraordinaria de este año, el Cabildo aprobó la desincorporación de predios en la Sección Lagos de Jardines de Morelos y en Chiconautlán 3000 II, que serán donados al IMSS para la construcción de una Unidad Médica de Hemodiálisis y al gobierno federal para la Universidad Nacional Rosario Castellanos, respectivamente.