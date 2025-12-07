La unidad con la ciudadanía impulsa los logros en Metepec: Flores

Metepec, Méx.– El presidente municipal Fernando Flores Fernández presentó su primer Informe de gobierno correspondiente a su segunda administración, en el que subrayó que los avances obtenidos durante el último año se deben principalmente a la unidad entre ciudadanía y gobierno, un principio que ha permitido consolidar proyectos estratégicos y mejorar los indicadores en seguridad, infraestructura, servicios públicos y desarrollo social.

Ante un recinto ferial acondicionado para recibir a más de 12 mil personas, el alcalde Fernando Flores dirigió su mensaje a representantes de todos los sectores de Metepec, autoridades estatales y figuras públicas del país, asegurando que “la coincidencia y la cooperación” han sido el sello distintivo de su gestión.

“Hoy, al rendir cuentas de este primer año de gobierno, quiero hablarles con total claridad sobre algo que considero fundamental para explicar nuestros resultados: la unidad. Esa que nació de la coincidencia del bien común… cuando se escuchan las ideas de todos y se gobierna pensando en el bien común, los avances se multiplican”, expresó.

Flores Fernández destacó que en tiempos en los que la confrontación aparece como camino fácil, Metepec demuestra que existe la ruta del diálogo, la integración y la participación comunitaria.

En el evento presentó avances de su administración en distintos temas:

En materia de seguridad pública, el alcalde informó que se reforzó la estrategia mediante un blindaje tecnológico sin precedentes. Detalló la adquisición de tres torres de videovigilancia móvil, cada una equipada con seis cámaras capaces de reconocer placas y generar alertas automáticas; además del funcionamiento de la nueva Unidad Anti-Delito, integrada por seis drones tácticos.

Se instalaron 173 gabinetes de seguridad con 519 cámaras inteligentes y se abrieron dos Centros de Atención Inmediata (CAI) con servicios médicos y psicológicos en el Barrio del Espíritu Santo y la colonia Francisco I. Madero. También se fortalecieron operativos como Andador Seguro, Motoratones, Transporte Seguro y Colonia Segura, además de la contratación de más policías.

Para Obras públicas, reportó el avance del programa Sin-Ba, mediante el cual se eliminaron más de 8 mil baches en diversas colonias. La administración rehabilitó 19 mil metros cuadrados de pavimento con mezcla en frío y reencarpetó por completo la avenida Estado de México con casi 20 mil metros intervenidos. A ello se suman los trabajos en la calle José María Morelos, donde se intervinieron 25 mil metros cuadrados, y la repavimentación de la calle Árbol de la Vida, que incluyó 2 mil metros cuadrados de banquetas nuevas.

El área de Servicios Públicos incorporó seis nuevas unidades de recolección, alcanzando 28 en operación. Se sumaron un camión híbrido y dos barredoras eléctricas, mientras que se sustituyeron y dieron mantenimiento a 11 mil luminarias, además de la instalación de 3 mil 125 lámparas LED en colonias y vialidades.

Para Desarrollo Social, resaltó que el programa Médico en tu Casa alcanzó los 23 mil inscritos y brindó más de 19 mil consultas, incorporando nuevas especialidades como geriatría, nutrición, gastroenterología, neurología y psiquiatría, esta última con 13 medicamentos gratuitos. Se entregaron 120 mil Canastas Alimentarias Familias Felices a 30 mil beneficiarios y se abrieron seis nuevos comedores comunitarios, sumando 11 en total. El programa “Presidente en tu Calle” atendió a casi 3 mil vecinos en sus comunidades, mientras que el gobierno realizó 193 audiencias ciudadanas y canalizó más de 3 mil solicitudes.

El DIF municipal inauguró la Clínica Familias Felices, que ofrece servicios médicos, psicológicos, de trabajo social y asesoría legal. Recibió por cuarto año el Distintivo Estado de México sin Trabajo Infantil y amplió los programas de alimentación escolar, entregando más de 700 mil desayunos fríos y 82 mil calientes en distintas escuelas.

Se pusieron en operación dos Casas de Día para el Adulto Mayor y en San Francisco Coaxusco se habilitó el primer consultorio gerontológico de la comunidad.

En el ámbito educativo, se construyeron arcotechos que hoy benefician a más de 4 mil estudiantes, y se destinaron 15 millones de pesos para becas de casi 5 mil alumnos.

La Escuela de Negocios se transformó en modelo mixto, con una matrícula de 140 personas, mientras que en deporte se invirtieron cerca de 3 millones de pesos en rehabilitación de unidades y continúa la construcción de un complejo multideportivo público y gratuito en San Salvador Tizatlalli.

La administración creó la Agencia Ambiental y la Unidad Policial de Atención Ambiental y Protección Animal, única en el estado.

El sistema 7311 atendió 13 mil 200 solicitudes, con un 98% de satisfacción de los usuarios. En materia de agua potable, OPDAPAS ejecutó más de 100 mil metros lineales de desazolve, instaló equipos de bombeo y construyó el colector sanitario Benito Juárez, que beneficiará a 26 mil habitantes de la cabecera municipal.

En economía, destacó que Metepec alberga hoy el centro comercial más grande de Latinoamérica, además de presentar un avance histórico en regularización de unidades económicas: 350% más permisos provisionales y 47% más licencias de funcionamiento.

Anunció también la próxima operación de una torre médica de Fifty Doctors y la inversión de mil millones de pesos del Club Deportivo Toluca para un complejo deportivo de alto nivel.

En cultura, el Festival Quimera rompió récord de asistencia con cerca de 600 mil visitantes en 10 días y 291 actividades, además de 90 eventos itinerantes y 11 nuevos murales urbanos.

Al finalizar, Fernando Flores llamó a la ciudadanía a mantener la ruta de la unidad como principio rector del desarrollo municipal. “Sigamos construyendo juntos el Metepec que soñamos. La unión sigue siendo el mejor instrumento para avanzar. Estamos para servir, no para estorbar; protegemos, no aprisionamos; impulsamos, no limitamos”, afirmó.

El informe concluyó entre aplausos y muestras de respaldo de habitantes y representantes de los distintos sectores sociales, consolidando a Metepec como un municipio que apuesta por la coordinación, el orden y la participación ciudadana para seguir avanzando.