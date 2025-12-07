El Toluca sueña en grande: el “Turco” quiere coronar el año con título

Toluca, México.- El Toluca está a un paso de cerrar un año inolvidable. Tras una serie semifinal intensa frente a Monterrey, los Diablos Rojos se instalaron en la Final de la Liga MX con la firme intención de pelear por el campeonato. El Director Técnico, Antonio Mohamed, no ocultó su satisfacción por el objetivo alcanzado ni la ilusión que mueve al vestuario.

El argentino reconoció que el duelo ante Rayados tuvo momentos complicados, especialmente por el penal señalado en contra, que a su juicio no debió marcarse. Señaló que la acción correspondía a una falta de Anthony Martial sobre Marcel Ruiz y que ese tipo de decisiones suelen influir en partidos de alta exigencia. Aun así, destacó que su equipo mantuvo la concentración y mostró carácter para superar la adversidad.

Más allá de la polémica, el “Turco” subrayó el valor del grupo y la unión que ha sostenido al Toluca durante la temporada, incluso ante lesiones que mermaron la plantilla en varios momentos. Para él, el equipo ha demostrado personalidad, capacidad y una propuesta ofensiva que los llevó a ser líderes en goles y puntos a lo largo del año futbolístico.

Con la Final en puerta, el enfoque es total: jugarla y ganarla. “Estamos muy ilusionados”, insistió Mohamed, confiado en que el buen futbol mostrado por la escuadra escarlata puede coronarse con un título que marque la historia reciente del club.

En el rubro médico, el estratega informó que Alexis Vega podría estar disponible para el encuentro de Vuelta, siempre y cuando su evolución sea favorable durante la semana. Por su parte, Bruno Méndez ya se entrena al cien por ciento y estaría listo para reforzar la zaga en esta última instancia.

El Infierno vuelve a encenderse para una Final y el Toluca llega con determinación, unión y una misión clara: dar el paso definitivo rumbo a la gloria.