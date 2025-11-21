Detienen a siete funcionarios municipales por asesinato de Manzo Rodríguez

Michoacán, Méx.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó este viernes la detención de siete servidores públicos del ayuntamiento de Uruapan, entre ellos seis escoltas asignados a la seguridad del alcalde asesinado, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien murió durante un ataque armado el pasado 1 de noviembre.

El operativo se realizó alrededor de las 12:30 horas en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Uruapan, espacio en el que Manzo utilizaba oficinas vinculadas a la Presidencia Municipal. En la acción participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina.

En un comunicado difundido a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la Fiscalía señaló:

“En acción interinstitucional, cumplimentamos orden de aprehensión contra siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez.”

Hasta el momento, la FGE no ha revelado las identidades de los detenidos; sin embargo, informes preliminares refieren que entre ellos se encuentra una mujer de 23 años presuntamente asignada al cuerpo de seguridad del alcalde.

Los implicados fueron trasladados a Morelia e ingresados al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”, donde quedaron a disposición de un juez de control que definirá su situación jurídica en audiencia inicial.

La acusación de homicidio calificado en comisión por omisión apunta a supuestas fallas deliberadas en los protocolos de protección durante el ataque perpetrado contra Manzo Rodríguez la noche del Festival de las Velas, celebrado en la plaza central de Uruapan con motivo del Día de Muertos.

Durante ese evento, un joven de 17 años identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales se aproximó al funcionario disfrazado entre la multitud y le disparó en repetidas ocasiones con un arma calibre 9 mm. Manzo murió minutos después.

De acuerdo con avances de la investigación encabezada por el fiscal estatal Carlos Torres Piña, el edil contaba con al menos ocho policías municipales asignados a su resguardo, además de un refuerzo de 14 elementos federales, entre ellos agentes de la Guardia Nacional. No obstante, ninguno detectó movimientos sospechosos previos ni logró neutralizar al atacante.

La detención de los escoltas se suma a la captura ocurrida el pasado 19 de noviembre de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, supuesto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e identificado como presunto autor intelectual del asesinato. El imputado fue trasladado al penal federal de máxima seguridad El Altiplano.

Hasta esta tarde, Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa sustituta de Uruapan, no ha emitido una postura pública respecto a las nuevas detenciones.

Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan más órdenes de aprehensión.