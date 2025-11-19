Acción Nacional recuadra propuesta sobre la protección eutanasia

Toluca, Méx.- El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Legislatura mexiquense, Pablo Fernández de Cevallos González, dijo que la postura de su fracción sobre la iniciativa presentada por el PT y el Partido Verde para regular la muerte asistida en el Estado de México, va a ir en contra.

“Acción Nacional defiende la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural” y que no cambiarán su posición frente a lo que consideran una política pública “dirigida a permitir que una persona se pueda matar”.

Recordó que, desde las discusiones sobre la despenalización del aborto, el PAN ha sostenido una postura inamovible en defensa de la vida. “Estamos completamente en contra de dicha propuesta”, recalcó.

Fernández de Cevallos señaló que el tema no ha sido abordado en la Junta de Coordinación Política; sin embargo, reconoció que se trata de un debate complejo que involucra dolor, enfermedades terminales y sufrimiento humano.

Dijo que hay mucha gente que para morir sufre porque tiene cáncer o cualquier otro padecimiento y básicamente, en eso va la reforma.

“Todos vamos a morir, si hay algo cierto en esta vida es eso. Podemos entender el sufrimiento; yo lo viví con mi padre. Soy empático con la situación, pero vamos a defender la vida hasta la muerte natural”.

Y adelantó que la totalidad de la bancada votará en contra, pues existe un consenso interno sólido.

Sobre, sí presentarían una alternativa, Fernández de Cevallos consideró que la ruta correcta sería destinar recursos públicos al fortalecimiento de los cuidados paliativos, al acceso universal a medicamentos para el dolor y a medidas que mitiguen el sufrimiento en pacientes con enfermedades avanzadas.

“Creemos que sería mejor que el recurso público fuera a cuidados paliativos. Existen medicamentos para mitigar los dolores o el sufrimiento, pero son caros”, reconoció.

El coordinador de la fracción del PAN, propuso que se legisle para que este tipo de medicamentos sean suministrados por el Estado y resulten accesibles a quienes enfrentan enfermedades que generan dolor severo o crónico.

Finalmente, Fernández de Cevallos adelantó que, cuando la propuesta avance a comisiones, el PAN dará la batalla política, ética y jurídica. “Defenderemos nuestro punto hasta donde tope, como grupo parlamentario, conforme a nuestra ideología y nuestras convicciones”, dijo.

Cabe destacar que el diputado Isaac Hernández Méndez, del Partido del Trabajo (PT), propuso la despenalización de la eutanasia en el Estado de México, iniciativa que busca permitir que personas en etapa terminal de cáncer u otras enfermedades dejen de sufrir y puedan partir en paz y sin dolor.