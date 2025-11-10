Periodistas y autoridades dialogan sobre protocolo para protección periodística en Toluca

Toluca, Méx.- En el municipio de Toluca, se llevó a cabo en la capital mexiquense una Mesa de Diálogo orientada a la creación de mecanismos, protocolos y políticas públicas que brinden certeza y seguridad en el desempeño de sus actividades.

Con la presencia de representantes de medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales, que cubren el Estado de México y el Valle de Toluca, llevaron a cabo un encuentro entre autoridades estatales, municipales con quienes intercambiaron experiencias, inquietudes y propuestas para enriquecer el documento base del protocolo municipal.

Ante periodistas como Héctor Peñaloza, Jorge Sandoval, Carlos Moreno, Enrique Martínez, Alfonso Acosta, Claudio Meléndez, Alib Pacheco, Elia Mancilla, Anuar Yamín, Fabián Rodríguez, Ismael Rojas, Abiud Hernández, Juan José Sánchez, Jaime Arriaga, Alfonso Godínez, José Nader, Jesús Rivera y Carlos Pérez, expresaron sus puntos de vista sobre los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre, cuando se contuvo una manifestación en el centro de la ciudad por parte de la Policía Municipal, estas aportaciones permitirán fortalecer las acciones institucionales en materia de respeto a la libertad de expresión y de manifestación.

Ahí, se destacó la importancia de capacitar de forma eficaz y permanente al personal policial de Toluca, así como a las y los servidores públicos municipales en temas de derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y respeto a los derechos constitucionales, con el propósito de prevenir y mitigar cualquier tipo de violencia en contra de los y las periodistas que cubren eventos en la capital mexiquense.

También, dio a conocer que se da seguimiento puntual a las denuncias interpuestas por comunicadores ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Municipal, y por lo cual ya han sido identificados nueve policías agresores, quienes serán sancionados de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

También, en este intercambio de ideas, estuvieron presentes, Justo Núñez, secretario del Ayuntamiento; Alexis Hernández, secretario particular del presidente municipal; Francisco Núñez, consejero jurídico del Ayuntamiento; Zulairam Arreola, defensora municipal de Derechos Humanos; Miguel Ángel Luna, coordinador general de Comunicación Social; Josué Negrete, titular de la Unidad de Asuntos Internos; Juan Carlos Gómez, jefe del Departamento Jurídico Consultivo de la Dirección General de Seguridad y Protección; Joel Rosales Quiñones, representante de la CODHEM; y Luis Miguel Carriedo, titular de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México (CEMPIDH).

Donde los funcionarios municipales destacaron que este ejercicio es una respuesta clara, directa y responsable a la exigencia de que en Toluca se ejerza el periodismo con seguridad y dignidad.

En el desarrollo de la mesa se abordaron tres líneas de acción prioritarias, capacitación eficaz y continua para policía municipal, la coordinación interinstitucional, y la implementación de medidas preventivas que eviten cualquier acción que vulnere la integridad física o el desempeño profesional de quienes ejercen la libertad de expresión.