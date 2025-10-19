SMSEM entrega 125 automóviles por el Día del Maestro 2025

Toluca, Méx.- El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) concluyó la entrega de 125 automóviles Nissan March modelo 2025, correspondientes a los premios mayores de las rifas realizadas durante el festejo del Día del Maestro 2025 en las 14 regiones sindicales.

Jenaro Martínez Reyes, Secretario General del SMSEM, encabezó los eventos de entrega efectuados en el Auditorio del Valle de México, en Chicoloapan, y en el Auditorio “Prof. Agripín García Estrada”, en Santa Cruz Atzcapotzaltongo, respectivamente, donde las y los docentes ganadores acudieron acompañados de sus familias a recibir el reconocimiento al esfuerzo y compromiso que demuestran en las aulas.

Durante su mensaje, el líder sindical agradeció a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y al titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, por el respaldo permanente que ha permitido fortalecer los programas de apoyo y estímulo al magisterio estatal.

“Estos automóviles son símbolo del reconocimiento a una vocación que no se detiene y a una causa que nos une: la educación pública. Detrás de cada llave entregada hay una historia de trabajo, entrega y compromiso”, expresó Martínez Reyes.

El Secretario General destacó que esta quinta entrega de automóviles durante su gestión es reflejo de una política sindical responsable, que cumple y da resultados concretos a los más de 105 mil maestros afiliados al SMSEM.

Entre aplausos, emoción y el arranque de los motores, el Comité Ejecutivo Estatal 2024-2027 acompañó a las y los ganadores, reafirmando que cada acción del sindicato tiene como propósito fortalecer la unidad y dignificar la labor docente en el Estado de México.