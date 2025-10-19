Sheinbaum continua giras para atender a damnificados por lluvias

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió este domingo a pie el municipio de Pantepec, uno de los más afectados por las recientes lluvias, donde aseguró que el Gobierno de México restaurará escuelas, clínicas y viviendas dañadas, en coordinación con las autoridades estatales.

“Vamos a arreglar las escuelas, las clínicas, todo. Nada se va a quedar sin arreglo. Poco a poquito vamos a ir saliendo adelante y me voy a poner de acuerdo con el gobernador para regresar en un tiempo y supervisar los avances”, afirmó la mandataria durante su recorrido por las zonas afectadas.

La mandataria federal explicó que ya inició la etapa de censos para identificar con precisión los daños en viviendas, infraestructura educativa y de salud, con el fin de que los apoyos se entreguen de manera justa y eficiente, de acuerdo con las afectaciones específicas de cada familia o comunidad.

Mientras se concluye esta etapa, las personas damnificadas continuarán recibiendo despensas y acompañamiento integral por parte del gobierno federal. La presidenta reiteró que la atención directa y la coordinación con los tres niveles de gobierno serán clave para la reconstrucción de la región.

De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en Puebla se han registrado 51 incidencias relacionadas con las lluvias, entre ellas 13 localidades incomunicadas, 28 caminos cerrados y 11 puentes afectados, todos ya inspeccionados por personal especializado.

Las labores de restablecimiento avanzan de manera paulatina: nueve caminos han sido totalmente habilitados y 14 parcialmente abiertos, lo que ha permitido recuperar parte de la conectividad en la Sierra Norte poblana.

En materia de servicios, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que 24 mil 454 usuarios ya cuentan nuevamente con energía eléctrica, mientras que 4 mil 796 viviendas han sido censadas.

Actualmente, el levantamiento de información continúa en 19 municipios, con campamentos temporales instalados en Huauchinango, Teziutlán, Zacatlán y Chignahuapan, donde Servidores de la Nación apoyan en la atención a las familias afectadas.

Con esta visita, Sheinbaum reiteró su compromiso de no dejar sola a la población poblana y aseguró que regresará a la zona para supervisar personalmente los avances de la reconstrucción.

El sábado en Hidalgo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la supervisión de los trabajos de apoyo, como parte de su quinto día de recorridos por las zonas afectadas por las lluvias extraordinarias que se registraron del 6 al 9 de octubre.

En la mesa de supervisión, la Jefa del Ejecutivo Federal, estuvo acompañada por miembros de su gabinete, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; el secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes aplican el Plan DN-lll-E, de la Secretaría de Marina que implementan el Plan Marina, así como por autoridades estatales.

La presidenta visitó también Tamaulipas, desde donde informó, junto al gobernador de la entidad, Américo Villarreal, que el Gobierno de México monitorea el crecimiento del Río Pánuco, que al momento no representa un riesgo.