PAN se relanza y promete independencia política

Ciudad de México.- Con un acto multitudinario en el Frontón México, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó este sábado su campaña de relanzamiento, con la que busca “volver a su esencia”, dejar atrás las alianzas partidistas y apostar de nuevo por sus propias siglas.

El evento, encabezado por el dirigente nacional Jorge Romero Herrera, reunió a gobernadores, legisladores, alcaldes y exdirigentes del partido, además de figuras como Xóchitl Gálvez, Luis Felipe Bravo Mena, Jorge Castañeda y el empresario Claudio X. González. También se transmitieron mensajes en video del exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdova, del expresidente del Gobierno español José María Aznar y del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro.

“Comienza una nueva era en la que el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista. Ni pasada, ni presente, ni futura. Ésta es la era en que las y los panistas le apostamos todo al PAN”, proclamó Romero desde el mismo recinto donde el partido fue fundado hace 86 años.

El relanzamiento incluye un nuevo logotipo, campañas publicitarias, y el inicio de un proceso de reafiliación a través de una plataforma digital denominada App PAN, que permitirá afiliarse con un clic. Según la dirigencia, el objetivo es abrir completamente el partido a la ciudadanía y eliminar las restricciones internas que en el pasado limitaron la incorporación de nuevos militantes.

Romero también anunció ajustes en la selección de candidaturas, con procesos que incluirán elecciones primarias, voto de la militancia y encuestas.

“Por mi honor, que si eres la o el que califica más alto, vas a ser el candidato del PAN”, aseguró, al tiempo que llamó a los militantes a “ganarse el apoyo de la gente” y no depender de relaciones políticas.

El líder blanquiazul subrayó que el partido apostará por alianzas con liderazgos ciudadanos más que con otras fuerzas políticas.

“La única alianza que tendremos será con los auténticos liderazgos ciudadanos en cada rincón del país”, enfatizó.

En su discurso, Romero lanzó una fuerte crítica al actual gobierno federal, al que se refirió como “el régimen”, acusándolo de construir un “andamiaje jurídico” con el que busca perpetuarse en el poder.

“Eso es la construcción del autoritarismo en México”, afirmó.

El dirigente calificó este relanzamiento como “la última llamada para la oposición” y afirmó que el PAN es “la principal fuerza política de oposición” en el país.

“Estamos dispuestos a dar la vida, la piel, por defender a nuestra patria, a nuestras familias y a nuestra libertad”, sostuvo.

El evento estuvo marcado por un momento anecdótico cuando Maximiliano Cortázar, uno de los asistentes, cayó accidentalmente en una pileta de agua que formaba parte de la escenografía teatral. El incidente, que provocó risas entre los presentes, fue resuelto rápidamente con ayuda de compañeros de partido.

Al concluir el acto en el Frontón, los liderazgos panistas encabezaron una marcha desde el Monumento a la Revolución hasta el Ángel de la Independencia, donde miles de simpatizantes —muchos trasladados en autobuses desde diversos estados— escucharon mensajes de gobernadores, alcaldes y dirigentes locales.

Con este relanzamiento, el PAN busca reconstruir su identidad, recuperar su base ciudadana y reposicionarse como una oposición firme e independiente rumbo a los próximos procesos electorales.