Llegan mejoras urbanas a la comunidad de La Nopalera de Naucalpan

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal Isaac Montoya Márquez, entregó a los habitantes de la colonia La Nopalera, trabajos de fresado, nivelación de la calle principal, así como la iluminación.

Montoya Márquez, dijo que estas acciones les permitirán tener mayor seguridad para niñas, niños y personas que acuden a realizar sus labores cotidianas, además de mejorar las condiciones de rodamiento de vehículos y paso personal.

Las vecinas y vecinos señalaron que, desde los inicios de la colonia, hace unos 15 años, nadie se había ocupado de darles mayor atención.

Los habitantes de esta comunidad, recibieron de manera emotiva al alcalde, al que le ofrecieron una comida, donde compartieron el pan y la sal con él.

Ahí les dijo, que desde la primera vez que visitó este lugar, hace unos tres años aproximadamente, se comenzó a platicar de mejoras para la comunidad.

“Para nosotros es importante gobernar en favor de las causas de las mayorías. Hoy se está haciendo lo que antes dejaron de hacer otros gobiernos. Lo nuestro es cuestión de dignidad este es el compromiso que mantendremos durante este gobierno”, dijo Montoya Márquez.

Reconoció el potencial de la comunidad, al contar todavía con un Ojo de Agua y la característica que se ha perdido en otras colonias como es la unión vecinal para tener mejoras que beneficien a todas y todos.

El alcalde subrayó: “nunca podemos perder de vista visitar las comunidades. Ustedes nos dijeron lo que había que hacer y lo hicimos. La mejor manera de decir, siempre será el hacer y lo hicimos. Esto es lo que nos lleva y lo que nos motiva a seguir adelante”.

Destacó que la administración que dirige ha contado con una recaudación histórica por la confianza que se tiene para trabajar a favor de todas y de todos y por ello se detona a lo que se requiere.

A nombre de los Habitantes de La Nopalera, Araceli López Cimental, emocionada recordó que antes de las mejoras, la calle estaba intransitable y que las y los niños no podían salir a jugar y se les complicaba acudir a la escuela. “Ahora nuestros niños ya salen con la bicicleta, con los patines y eso me llena de alegría” ahora todos vivimos mejor. Ahora ya mejoró el transporte, mejores servicios, ya vienen a vendernos el agua”, destacó.

En La Nopalera, por instrucciones del alcalde, la Dirección de Obras Públicas realizó 1800 m3 de fresado, trabajaron durante 25 días con maquinaria, moto conformadora y retro excavadora. Además, se rehabilitó el alumbrado público con cuadrillas de trabajo y participación de las y los vecinos.