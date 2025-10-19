Crece atención por cáncer de mama en EdoMéx

Toluca, Méx.- El cáncer de mama continúa siendo la principal causa de muerte por tumor maligno entre las mujeres mexiquenses. Aunque las instituciones de salud han fortalecido sus programas de detección y atención, las cifras siguen reflejando un problema de gran magnitud en el Estado de México.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 se registraron 980 defunciones por cáncer de mama en la entidad, cifra que mantiene una tendencia al alza respecto a los años anteriores.

Para 2024, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) reportó la atención de 618 nuevos casos de cáncer de mama en mujeres de entre 25 y 69 años, lo que equivale a una tasa estimada de 195 casos por cada 100 mil mujeres en ese grupo poblacional.

Durante 2024, el ISSEMyM realizó 47 mil 152 exploraciones clínicas de mama en mujeres de 25 a 69 años, lo que representa un avance del 14.8 por ciento respecto a la población objetivo de 317 mil mujeres.

Asimismo, se realizaron 49 mil 997 mastografías en mujeres de entre 40 y 69 años, equivalente a una cobertura del 3.4 por ciento de ese grupo de edad, según el informe de resultados del gobierno estatal.

Autoridades de salud reconocen que, aunque las campañas de detección han avanzado, aún existe una brecha importante en cobertura, especialmente en zonas rurales y municipios del sur del Estado de México, donde el acceso a estudios diagnósticos es limitado.