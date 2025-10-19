ASF impulsa la fiscalización preventiva

Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF), encabezada por David Colmenares Páramo, presentó la segunda edición de la Guía de Inducción a la Administración Pública Federal y la Guía para el Seguimiento de Acciones y Recomendaciones, con el propósito de orientar a quienes se incorporan al servicio público y apoyar a las entidades fiscalizadas en la atención de las acciones derivadas de los informes individuales de auditoría.

Durante el acto, realizado en la sede de la ASF, Colmenares Páramo destacó que ambas publicaciones consolidan el esfuerzo institucional por impulsar una fiscalización moderna, cercana y preventiva, orientada a fortalecer las capacidades de las dependencias y entidades públicas, además de fomentar la cultura de la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos. Reconoció, asimismo, el trabajo de Alfonso Damián Peralta, Director General de Seguimiento “B”, área responsable de la elaboración de las guías y pieza clave para su implementación.

Por su parte, Marlén Morales Sánchez, Titular de la Unidad General de Administración y de Capacitación, señaló que las guías son inéditas por su carácter integral y actualizado, al ofrecer una visión general de la administración pública y de los procedimientos que deben observar las entidades en la atención de acciones promovidas por la ASF. Enfatizó que el conocimiento del marco legal y administrativo es una obligación esencial de toda persona servidora pública y que estas herramientas facilitan su cumplimiento.

Durante su intervención, Alfonso Damián Peralta expuso los elementos centrales de las guías, subrayando que su propósito es dotar a las entidades públicas de herramientas claras, prácticas y de fácil consulta para fortalecer sus capacidades de gestión, prevenir irregularidades y facilitar el cumplimiento oportuno de los procesos de fiscalización. Destacó que ambas publicaciones responden a la instrucción institucional de promover una fiscalización con enfoque preventivo, orientada a la mejora continua del servicio público.

Damián Peralta reconoció el respaldo del Auditor Superior y el trabajo colaborativo del equipo técnico que participó en la integración de las guías, al señalar que su elaboración implicó un ejercicio de actualización normativa, sistematización de buenas prácticas y homologación de criterios para el seguimiento de acciones y recomendaciones. Reiteró el llamado a replicar su contenido al interior de las dependencias, a fin de que su aplicación contribuya de manera directa a la correcta administración de los recursos públicos y al fortalecimiento del control interno.

La presentación reunió a más de 4,400 participantes en modalidad virtual y a 300 servidores públicos de entidades fiscalizadas federales y locales, así como personal de la ASF en forma presencial, en un ejercicio de profesionalización y mejora continua del servicio público.

Con la publicación de estas guías, la Auditoría Superior de la Federación reafirma su compromiso con la capacitación, la profesionalización y el fortalecimiento de la gestión pública.

Las Guías de Inducción a la Administración Pública Federal y para el Seguimiento de Acciones y Recomendaciones se encuentran disponibles para su consulta en el sitio web institucional de la ASF, a través de los siguientes enlaces:

• https://www.asf.gob.mx/uploads/11763_Guia_ASf/guiaadmonpubfed.pdf

• https://www.asf.gob.mx/uploads/11763_Guia_ASf/guiaseguimiento.pdf