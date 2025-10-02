Sentencian a 17 años de prisión a dos hombres por robo de vehículo en Acolman

Acolman, Méx.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia de 17 años y seis meses de prisión en contra de Saúl Alejandro Torres Cruz y José Guadalupe Isaías Ortega, declarados responsables del delito de robo de vehículo con violencia en este municipio.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 21 de diciembre de 2024, cuando la víctima circulaba en un vehículo Chevrolet, color blanco, sobre el camino a San Juan Teotihuacán. Al llegar a la colonia San Mateo Chipiltepec, fue interceptada por otro automóvil, del cual descendieron los hoy sentenciados, quienes la amenazaron con armas de fuego para despojarla de su unidad y huir del lugar.

El Ministerio Público inició la carpeta de investigación y, tras reunir elementos de prueba, logró identificar a los agresores y obtener de la Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente. Una vez detenidos, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región.

Tras el proceso legal, el Órgano Jurisdiccional dictó la condena, que incluye además el pago de una multa, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, así como la reparación del daño moral y material causado a la víctima.

Con esta sentencia, la FGJEM reiteró su compromiso de combatir el robo de vehículos y garantizar justicia a quienes resulten afectados por este delito.