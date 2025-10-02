Mario Delgado defiende la Nueva Escuela Mexicana y pide ampliar becas ante Diputados

Ciudad de México.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, compareció este jueves ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde defendió la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y presentó los ejes de la política educativa para el ciclo 2025-2026, alineados con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de una “República Educadora, humanista y científica”.

“La educación es un derecho, no una mercancía”, afirmó el funcionario, al recordar el 2 de octubre de 1968 y subrayar que el Estado tiene la obligación de garantizar igualdad desde la educación básica.

Entre los principales puntos de su exposición, Delgado destacó:

Cobertura y materiales: atención a 23.4 millones de alumnos de educación básica y distribución puntual de 155 millones de Libros de Texto Gratuito, con 107 títulos nuevos para 2025-2026, incluyendo materiales en 20 lenguas indígenas.

Salud escolar: implementación de la estrategia “Vive saludable, vive feliz”; prohibición de comida chatarra y bebidas azucaradas en planteles (86% cumple). Brigadas médicas evaluaron a 4.6 millones de niños: 40% presenta sobrepeso u obesidad, 76% caries y 30% requiere revisión oftálmica.

Becas: más de 13 millones de estudiantes beneficiados con programas como Benito Juárez y Rita Cetina. El titular de la SEP pidió a los diputados aprobar 50 mil millones de pesos adicionales para que todas las y los alumnos de primaria reciban apoyo, con una meta de 20 millones de becarios.

Infraestructura escolar: el programa La Escuela es Nuestra destina 25 mil millones de pesos a 76 mil escuelas, incluyendo por primera vez a 6 mil planteles de educación media superior.

Media superior: lanzamiento del Bachillerato Nacional, con marco curricular común y doble certificación. Se suman 20 nuevos planteles, 33 ampliaciones y 35 reconversiones de secundarias vespertinas, lo que abre 37 mil 500 espacios adicionales.

Asignación en el Valle de México: el reemplazo del examen COMIPEMS por una plataforma de elección elevó al 89.5% el ingreso a la primera o segunda opción escolar (frente a 38% previo).

Oferta tecnológica: incorporación de carreras como inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, electromovilidad, comercio internacional, biónica y nanotecnología, entre otras.

Educación superior: meta de 55% de cobertura, con trayectorias flexibles y la plataforma Saberes en desarrollo.

Prevención de adicciones: campaña “El fentanilo mata. Elige ser feliz”, con sesiones semanales en secundarias y bachilleratos, y 10 millones de guías para familias y docentes.

Al concluir, Delgado aseguró que la NEM busca “sembrar justicia, igualdad y esperanza”, y llamó al respaldo legislativo para ampliar becas y consolidar la transformación educativa.

“Formaremos la generación más saludable, fuerte y feliz en la historia de México”, afirmó.