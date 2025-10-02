Erick Trujillo pone en alto a la UAEMéx con medalla de plata en Colombia

Toluca, Méx.- El bádminton universitario de México tiene un nuevo motivo para celebrar. Erick Trujillo Enríquez, atleta de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y seleccionado nacional, alcanzó la medalla de plata en la modalidad de pareja varonil durante el I Perla de Otún Future Series 2025, realizado en Pereira, Colombia.

El joven mexiquense, vestido con el verde y oro de la Autónoma y el uniforme de la Selección Nacional, mostró temple y calidad frente a rivales de gran experiencia. Su desempeño fue la recompensa al trabajo constante y a la disciplina que lo han distinguido en cada torneo.

Este logro internacional no solo representa un éxito personal para Trujillo Enríquez, sino que se convierte en un símbolo de inspiración para sus compañeros y para la comunidad universitaria, que ve en él un ejemplo de cómo el esfuerzo puede abrir puertas a escenarios de talla mundial.

Desde la UAEMéx, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado subrayó el compromiso de la Administración 2025-2029 con el deporte universitario. La institución busca ofrecer a sus atletas todas las condiciones para que compitan en certámenes nacionales e internacionales, convencida de que el deporte es un pilar en la formación integral de los estudiantes.

La medalla de plata conseguida en Pereira confirma el nivel competitivo de los deportistas de la Autónoma mexiquense, quienes siguen llevando con orgullo su talento más allá de las fronteras. Para Erick Trujillo, este podio significa un paso firme hacia nuevos retos; para la UAEMéx, la reafirmación de su papel como semillero de atletas que colocan a México en el mapa deportivo internacional.