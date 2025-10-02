Detienen a probable integrante de una organización delictiva

Redacción

Redacción 2 octubre, 2025

2 octubre, 2025 Policía

Policía FGJEM, Huixquilucan

FGJEM, Huixquilucan 0 Comments

Huixquilucan, Méx.- Como parte de los trabajos de investigación, patrullajes y acciones de inteligencia, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM) y la Policía Municipal, detuvieron a un hombre señalado por su probable participación en el delito de extorsión e identificado como probable integrante de un grupo criminal.

La acción operativa se efectuó en la colonia Jesús del Monte, donde personal de las tres dependencias recibió una denuncia de un ciudadano quien refirió que un sujeto al que identificó, le exigió dinero para poder continuar con sus actividades comerciales, motivo por el que solicitó auxilio.

Elementos de seguridad detuvieron a Joel “N” de 36 años de edad, a quien se le realizó una inspección apegada a los protocolos de actuación y se le localizaron 10 billetes de 500 pesos, que fueron reconocidos por la víctima como propios, así como un teléfono celular. Además, en el lugar se aseguró un vehículo Volkswagen Jetta, color blanco, en el que se transportaba.

El detenido, junto con los indicios, fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía Regional correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

Cabe señalar que las primeras indagatorias indican que el detenido podría pertenecer a un grupo delictivo generador de violencia, extorsiones y venta de sustancias ilegales, por lo que las investigaciones se extenderán.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.