GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 23 mayo, 2024

23 mayo, 2024 Columnas

Columnas

Con los niños nadie se debe meter, un principio básico del mundo y de México que lamentablemente las mentes perversas parecieran no entender, por ello es que somos testigos de tragedias como la que se vivió esta semana en el municipio de Paraíso en Tabasco, donde un niño de 12 años, de nombre DANTE EMILIANO, fue asesinado de tres balazos en medio de una escena desgarradora en la que el pequeño gritaba que no se quería morir.

De forma mezquina, hubo quien uso este tema para sacar beneficio político, sin embargo, el fondo va más allá, pues refleja la crisis de seguridad que seguimos padeciendo y que ha dejado como víctimas, tan solo en este sexenio, a más de 12 mil 400 niños y adolescentes, según cifras de la Red por los Derechos de las Infancias en México, que también señala que tan solo en el 2023, cerca de 900 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados en México, donde más de 600 murieron por arma de fuego, algo trágico, ya que los menos culpables de la guerra que se vive en nuestro país, son los pequeños que merecen las mejores condiciones para salir adelante y no vivir en medio de la violencia y los balazos.

Las declaraciones de las autoridades respecto a esta tragedia, me parecen una alarmante situación, ya que no existe la capacidad de aceptar algo tan grave para poderlo corregir y evitar que se sigan presentando casos como estos.

Nuestro querido, pero lastimado México, le falló a EMILIANO, le han fallado las autoridades y la sociedad, pues en parte, todos somos responsables de esta situación, aquella que si no cambia seguirá cobrando la vida de miles de inocentes en medio de esta guerra que en lugar de estar ganando los buenos pareciera que está del lado de los criminales y asesinos.

LA GRÁFICA DE HOY

Del fotógrafo JAIME ARRIAGA, son de la sesión y comida del Consejo Patronal del Estado de México, que encabeza mi amigo LEOPOLDO GARCÍA PICHARDO, en la que tuve la oportunidad de brindar una ponencia sobre “El Análisis de las elecciones 2024, en su Recta Final”.

Soy un convencido de que para que México salga adelante, es fundamental la participación de todos, principalmente de los empresarios, que son la columna vertebral de nuestra economía y los principales generadores de empleos, por ello es que fue un honor compartirles mi visión sobre el escenario electoral y lo que vendrá para México en los próximos años.

De forma amena, señalé que sea cual sea el partido o el color, la clase política le ha fallado a México desde el 30 de noviembre de 1964, que fue el último día de gobierno del expresidente ADOLFO LÓPEZ MATEOS, por ello es que estamos inmersos en una crisis económica y de seguridad, entre otras, por la polarización y la corrupción, que se fortalece gracias a la escasa participación ciudadana que se ha convertido en un cheque en blanco para los políticos y gobernantes.

Vivimos tiempos de democracias dirigidas y que ponen en riesgo las libertades del pueblo mexicano y por ello, los ciudadanos debemos asumir nuestra responsabilidad de defender la democracia y nuestras libertades fomentando el poder del voto para impulsar la participación democrática y política del pueblo mexicano.

Destaqué la importante participación del sector empresarial como una de las principales esperanzas de México que demanda de empresarios profesionales, solidarios y socialmente responsables, ya que finalmente, en nuestras manos está el rescatar al país y a su gente.

Así que un reconocimiento a la COPEM, por ser un sector activo y que le suma a la sociedad mexiquense, por lo que confío en que la plática haya sido de su interés, pues como lo dije al final, es momento de desterrar la apatía política y actuar para que tengamos mejores gobiernos y políticos, aquellos que tanto necesitamos para cambiar lo que nos está lacerando como nación.

Y VA DE CUENTO

Muy emocionado llega de la escuela un joven y le dice a su padre, de nombre CHRISTIAN PIRIZ: ¡Papá! ¡Papá! Me vine de la escuela corriendo detrás del autobús y así me he ahorrado los 20 pesos que me diste y que me hubiese costado el boleto.

El argentino PIRIZ se queda pensando y le dice: ¡Como serás tonto! En lugar de correr atrás del camión, te hubieras venido corriendo atrás de un taxi y te ahorrabas 100 pesos…

HASTA mañana con más GRILLANDO.