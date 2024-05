Gerardo Lamas avanza con confianza por la diputación local del Distrito 34 local

Por: José Nader y Sergio Nader O.

Toluca, Méx.- Con mucha confianza avanza la campaña de Gerardo Lamas, candidato a la reelección de la Diputación local por el Distrito 34, la cual ha sido muy bien recibida por la gente que respalda sus propuestas y realiza peticiones para continuar con el buen cambio para la región.

En entrevista para El Valle, el candidato del PAN aseguró que ha tenido buena aceptación de la gente, por lo que continúa recorriendo el territorio del Distrito 34, para escuchar con atención a los vecinos y una vez, si el voto lo favorece, continuar legislando para mejorar la calidad de vida de las y los toluqueños.

“La campaña va muy bien, la gente nos está recibiendo con mucho agrado, la verdad es que hemos trabajado mucho y cumplido prácticamente todas las promesas de campaña, aunque algunas hacen falta, te soy sincero, pero hay que explicar cuál fue la razón del por qué no se hizo e intentar solucionar próximamente alguna cosa que nos haya fallado, por ejemplo, prometí poner medidores de agua en algunas colonias que no puse y esa me ha dolido, pero vamos a seguirlo intentando”, dijo.

Sin embargo, aseguró que durante su gestión ha concretado acciones como la colocación de cámaras de videovigilancia en primarias, la esterilización gratuita a más de 3 mil perros y gatos de todo Toluca,

así como la gestión de energías renovables en 900 edificios públicos.

“De repente me volví sin tenerlo tan planeado, el diputado que más se encargó de temas ambientales, es una realidad, afortunadamente se logró que fue la de que todos los edificios de gobierno tengan que funcionar con energías renovables”.

Informó que sus recorridos son tocando puertas para llevar sus principales propuestas, que al obtener el triunfo aplicará en el Congreso, entre ellas, seguir tocando los temas medioambientales como la captación pluvial en cualquier construcción que tenga fin comercial y cuya superficie del techo sea mayor de 600 metros cuadrados; así como insistir en iniciativas para las escuelas, sobre los pozos de agua y el alumbrado público. Y continuar colocando cámaras de videovigilancia a todas las primarias y jardines de niños públicos de gobierno del distrito.

Además de atender de manera importante el tema de seguridad pública, ayudando con algunas leyes que permitan apoyar a los elementos policiacos con un aumento de hasta 17 mil pesos en su sueldo, capacitación y seguimiento, además de brindarles Infonavit como pasa en los estados de Chihuahua y Puebla. “Ya estaba negociado que el Estado de México pudiera tenerlo, pero no le quisieron entrar, es una pena porque un policía honesto no pueda soñar con tener una casa porque ganan poco, además, ninguna institución les da crédito”, lamentó.

Reconoció que la gente no confía como antes en los políticos, sin embargo, le sorprende la respuesta y el apoyo que ha recibido y con quienes, al platicar, quedan contentos y convencidos de que es el mejor proyecto para el distrito.

Refirió que a pesar de temas como el del exalcalde Raymundo Martínez, que en su momento les pegó, la campaña ha avanzado ya que la gente se ha acordado de todo lo que ha hecho. “Me ve bien y la verdad es que hemos subido muy rápido, la gente está contenta”, explicó.

Gerardo Lamas aseguró que va a ganar de una manera holgada, gracias a que ha venido trabajando mucho, y aunque reconoció que el trabajo que el diputado hacía antes se ha visto disminuido, él ha destacado por destinar su sueldo a seguir apoyando a su distrito. “Puedo regresar con la cara en alto a todos los lugares, porque vamos a trabajar aún más la diputación”, expresó.

A menos de dos semanas de la elección, llamó a los ciudadanos de su distrito a votar por él ya que ha sido un político de resultados que se ha diferenciado del resto, al contar con trabajo y calidad moral de los que puedan ser su competencia, pero además, resaltó que representa al PAN, el partido de la salud que inventó el Seguro Popular, que atiende la seguridad y el medioambiente. “El PAN es el partido que a lo largo de los años ha impulsado las energías limpias, se ha preocupado por el medio ambiente, votar por mí es votar por una persona de resultados, no hay ninguna duda que somos la mejor opción”, expresó.

Finalmente, respecto a la elección presidencial, resaltó que hace dos meses ni los más optimistas pensaban que se pudiera estar en la posición de Xóchitl que mantiene y que ha ido creciendo de manera importante, haciendo de esta una elección competitiva.