Desde hace unos años, de la mano del Líder Periodista, El Tlatoani de los Medios o el Iron Man de la Comunicación, RICARDO JOYA, hemos instituido los desayunos universitarios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra querida Universidad Autónoma del Estado de México, en los que junto con otros amigos y amigas, hablamos de la comunicación en la entidad y el país, analizamos la gobernabilidad, señalamos a los políticos y principalmente, compartimos los detalles de lo más extraordinario que tenemos, que es la vida misma.

Bueno, pues el tema de ayer fue un análisis a la comunicación de los partidos políticos y los diferentes candidatos, que salvo unos cuantos casos, está totalmente extraviada a un par de semanas de concluir las campañas políticas, provocando que a la fecha la ciudadanía desconozca quiénes son aquellos por los que tiene que votar en los municipios, distritos o senado, algo lamentable, pues debilita la democracia ya que si no se les conoce a ellos, mucho menos sus propuestas para transformar aquello que está mal y que urge corregir.

Ayer me encantó el terminó que me compartió el buen “JOYITA” sobre que actualmente los políticos y gobernantes prefieren contratar al “Sobrinity Manager”, en lugar de acudir con un experto de la comunicación, alguien que les haga entender que no solo son las redes sociales, sino que se deben abarcar a los medios de comunicación, periódicos, radio, televisión, digitales, espectaculares y otras formas, para que la gente conozca a los candidatos y además vote por ellos.

Entre la soberbia de muchos políticos y su ignorancia, lo único que han logrado es ser candidatos fantasmas, ya que no los conocen ni en su casa, se han olvidado de comunicar y están esperando a que los reporteros lleguen a cubrir sus campañas como si fueran tan importantes.

Inconcebible que los candidatos quieran llegar a las mayorías con sus recorridos de antaño, donde además, la gente ya no abre en su casa, de ahí que la clave sea la comunicación para poder impactar de forma positiva y convencer al electorado, algo que solo ha logrado un puñado de candidatos y candidatas que son de los que habla, ya que entienden que atrás de ellos debe existir un equipo profesional de comunicación y no solo el “Sobrinity Manager” que sube fotitos y textos todos chafas a las redes sociales que nadie sigue.

LA GRÁFICA DE HOY

Es del fotógrafo JAIME ARRIAGA, quien logró captar que en algunas banquetas de la ciudad de Toluca ya hay botes de agua que han puesto los vecinos para que los animales de la calle, principalmente perros y gatos, puedan hidratarse ante el aumento de temperatura que hemos tenido y que alcanza un récord preocupante.

Tan solo en Tabasco, estos días se ha reportado la muerte de más de 80 monos aulladores por el calor extremo, la sequía y los incendios, de ahí que diversas Asociaciones Civiles hayan iniciado la instalación de unidades médicas con veterinarios para atender no solo a los monos, sino a otras especies que están sufriendo esta crisis climática.

Por lo anterior, hay que estar conscientes de que las mascotas no sufran un golpe de calor en esta temporada, por lo que hay que tener en cuenta que por ninguna razón se les debe dejar en un auto, que no caminen en pavimento caliente, no ejercitarlas cuando el sol esté muy fuerte, sacarlos a pasear por la tarde o noche, y siempre dejarles a su alcance un recipiente con suficiente agua.

Hace unos días, mi amada hija VICTORIA me pedía que dejara en el jardín agua para su lagartija “Chabela” y sus bebés, algo que podrá dar algo de risa, pero que es una realidad, por lo que no nos cuesta nada poner agua para que los animales de casa y los que viven fuera de ella, tengan un alivio a su sed en medio de estos calores que tanto están afectando a la fauna y a la flora de nuestro país.

Y VA DE CUENTO

Un chamaco, de nombre ARTURO, llega de la escuela llorando y le dice a su madre: ¡Mamá! ¡Mamá! Estoy harto, en colegio todo el tiempo me llaman cabezón y también me dicen Megamente.

La señora lo voltea a ver y le dice: Ay, hijo, no les hagas caso, ya sabes cómo son esos chamacos del Seminario… Mira, mejor súbete a la azotea de la casa y danos algo de sombra…

HASTA mañana con más GRILLANDO.