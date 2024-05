GRILLANDO

De la mano de mi familia, la vida me enseñó la importancia de respetar a la mujer como un requisito básico de cualquiera que se haga llamar caballero, mi Jefecita Santa, mi abuela DALILA, mi hermana ROSY, mis tías, primas y mi padre, fueron y son el ejemplo a seguir, pues desde casa se nos ha enseñado que a la mujer se le respeta, valora y apoya.

Esto lo escribo, porque me parece lamentable y vergonzoso leer en las redes sociales tantos comentarios machistas, misóginos y estúpidos en contra de la candidata por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” conformada por MORENA, PVEM y PT, CLAUDIA SHEINBAUM y de XÓCHITL GÁLVEZ candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México” del PAN, PRI y PRD.

Disque “intelectuales”, periodistas, políticos, empresarios e integrantes de la sociedad, han demostrado su lado más vil y corriente, pues uno no podrá estar a favor de una opción política, pero eso no significa meterse con la mujer, con la familia, con su aspecto físico o con sus defectos, algo que se me hace miserable desde que inició la campaña presidencial, pero que observé más intenso después del debate.

La buena noticia para este país, es que así les arda en el fondo de su ser a los machos y misóginos, nuestro querido México en unos meses tendrá una presidenta, algo histórico y positivo, pues a lo largo de nuestra historia el elemento clave para que nuestra sociedad siga de pie, es precisamente la mujer, núcleo familiar que nos mantiene unidos.

En estas campañas he borrado a diversos personajes de mis redes sociales, porque una cosa es no estar de acuerdo con lo político y otra comportarse como un ruin que ataca a las mujeres con comentarios corrientes, soeces y bajos, algo que solo demuestra la mala educación recibida en casa, pues en un buen hogar se enseña a no ofender y mucho menos lastimar a las mujeres, algo que muchos no han entendido con las candidatas presidenciales que merecen todo el respeto.

LA GRÁFICA DE HOY

Son del evento que organizó la Conferencia del Episcopado Mexicano que convocó a diversos actores políticos y sociales para dialogar y firmar un convenio enfocado a estipular las estrategias que nos permitan alcanzar la paz en el país, algo que se me hace fundamental ante la ola de violencia que vivimos, ya que tan solo el domingo pasado, oficialmente se registraron 104 homicidios para ser el día más violento del año, una tragedia para una nación como la nuestra que se dice regir por las leyes e instituciones.

El Arzobispo Metropolitano de Toluca, RAÚL GÓMEZ GONZÁLEZ, ha convocado a las y los candidatos de los municipios que se encuentran en su demarcación a que firmen el “Compromiso por la Paz: Estrategia Municipal de Políticas Públicas para la Paz Local”, de ahí que por lo pronto se haya reunido con RICARDO MORENO BASTIDA candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México”, con MELISSA ESTEFANÍA VARGAS CAMACHO de la coalición “Fuerza y Corazón por el Estado de México” y con FRANCISCO RODRÍGUEZ de Movimiento Ciudadano.

La paz la debemos construir entre todos, principalmente las instituciones de peso en el país y una de ellas es la iglesia, que como el pueblo ha sufrido de los embates del crimen organizado que lejos de debilitarse pareciera que cada día se ve más fuerte, de ahí la urgencia de actuar, hacer lo que corresponde y trabajar entre todos para recuperar la paz del país.

En especial, me da gusto que la candidata y los candidatos de Toluca se hayan sumado con el poder de su firma a este compromiso, ya que nuestra tranquila ciudad se ha convertido en un municipio hostil por la presencia de grupos criminales y la ausencia de las autoridades que no han cumplido con su labor constitucional de garantizar la paz y el orden, así que confiamos que esta reunión entre la Iglesia y candidatos haya dejado buenos frutos, soluciones y sobre todo, el compromiso de trabajar por la seguridad, la paz y la tranquilidad de todos los toluqueños.

Y VA DE CUENTO

Un chamaco de nombre OCTAVIO VÁLDEZ llega de la escuela y le dice a su madre: Mamá, mamá, en el colegio me llaman “Rambo”.

La mamá, molesta pensando que era un tipo de bullying le dice: No te preocupes hijo, mañana mismo hablo seriamente con la maestra…

A lo que el chamaco le responde: ¡No! No te metas, mamá… ¡Esta es mi guerra!

HASTA mañana con más GRILLANDO.