GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 14 mayo, 2024

14 mayo, 2024

Ayer platicaba con mis alumnos que guardar rencores u odios envenena el alma, pero que tampoco hay que romantizar el perdón, ya que hay gente mala y desgraciada que no lo merece, por ello, mejor hay que valorar y exaltar la figura de las personas buenas, honestas, solidarias y que en sus acciones contribuyen a que vivamos en una sociedad que tengan la esperanza de salir adelante.

Por ello, es que de verdad no tolero al presidente del Partido Revolucionario Institucional, ALEJANDRO MORENO, que como gobernador de mi estado materno Campeche, encabezó una de las administraciones más oscuras de esta bella tierra, tanto que tuvo varias investigaciones en su contra y que lamentablemente no procedieron por alguna extraña razón, que desde mi óptica, es el haber entregado la oposición de este país al actual gobierno.

Con este antecedente, me pareció lamentable su ridículo ofrecimiento al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, referente a que, si declina a favor de XÓCHITL GÁLVEZ, él renuncia como presidente del PRI, una burla democrática que solo demuestra la escasa capacidad intelectual del llamado “Alito”, que preocupantemente, y gracias a las plurinominales, será senador de México.

Es triste que nuestra clase política esté dirigida por personajes como MORENO, pues son los culpables de la podredumbre política que actualmente tiene a México sumergido en una crisis democrática, ya que las y los buenos candidatos son escasos.

Soy un convencido de que más allá del poder político o económico, en esta vida hay justicia y que la gente mala, tarde o temprano, acaba pagando el daño que ha hecho, así que ojalá un día el señor MORENO, con todo y su risa cínica, reciba su merecido por el daño que le ha hecho a su partido, a la política mexicana y a nuestro país, más en épocas donde se tenía que defender a la democracia y al pueblo a través de la pluralidad, las ideas y las propuestas, no los discursos vacíos como los que acostumbra dar este gris dirigente político.

LA GRÁFICA DE HOY

Del fotógrafo JAIME ARRIAGA, es de las pipas que están trabajando a marchas forzadas en el Valle de Toluca, que como pasa en gran parte del país, vive una crisis hídrica, un tema que cada día se agrava y que nada más no veo que se atienda en los hechos por parte de las autoridades.

Oficialmente han iniciado la época de huracanes, lo que en el papel representa lluvias constantes en el Estado de México, lo malo es que esa agua al caer no es aprovechada como debería, pues en zonas rurales es desviada para fines particulares y en las ciudades de inmediato se mezcla con las aguas negras que obviamente no son tratadas.

En el discurso, el tema de la falta de agua está poca madre, pero en los hechos no veo que se anuncien obras, acciones o programas para aprovechar el agua que esperamos caiga en estos meses, algo que lo único que provocará es ampliar esta crisis hasta que las autoridades, de los tres órdenes de gobierno, entiendan que se tiene que hacer algo más a lo que se ha hecho hasta el momento.

Mientras tanto, como ciudadanos es importante seguir haciendo consciencia sobre el cuidado del agua, arreglar fugas, economizar y entender que, si las autoridades aún no entienden, nosotros sí tenemos que hacerlo, de lo contrario los escenarios futuros serán complicados en todos los sentidos.

Y VA DE CUENTO

Mientras caminaba por la avenida Morelos de Toluca, EDUARDO GÓMEZ debe decidir si viajar en autobús o en taxi. Ante esto, hace el siguiente razonamiento: Si viajo en taxi no hay ningún problema, pero si viajo en autobús pueden pasar dos cosas: viajo de pie o viajo sentado. Si viajo de pie no hay ningún problema, pero si viajo sentado pueden pasar dos cosas: estar solo o estar acompañado. Si viajo solo no hay ningún problema, pero si viajo acompañado pueden pasar dos cosas: viajar con un hombre o con una mujer. Si es con un hombre no hay problema, pero si es con una mujer puedo enamorarme de ella o no hacerlo. Si no me enamoro no hay problema, pero si lo hago pueden pasar dos cosas: me caso o no me caso. Si no me caso no hay problema, pero si me caso puedo tener un hijo o no tenerlo. Si no hay hijo, no hay problema, pero si lo hay, puede ser hombre o mujer. Si es mujer, no hay problema, pero si es hombre puede ir a la escuela o al ejército. Si va a la escuela no tendré problema alguno, pero si va al ejército puede ser soldado o no serlo. Si no es soldado, no hay problema, pero si lo es, puede ir a la guerra o no ir. Si no va, no hay problema, pero si va puede morir o no morir. Si no muere no hay problema, pero si muere puede haberlo evitado… ¡Mejor voy en taxi!

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader y en [email protected]