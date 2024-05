Candidatos del partido oficialista desconocen la realidad de México: Vargas

Irma Eslava

14 mayo, 2024

Estado de México

Estado de México 0 Comments

Huixquilucan, Méx- El candidato al Senado por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Enrique Vargas del Villar, calificó de inviables las propuestas de los candidatos de Morena, ya que demuestran el desconocimiento de la situación del país.

“El prometer que aumentarán los salarios, solo demuestra que no saben lo que es una empresa. Xóchitl si tiene idea porque es empresaria, esto de qué hablan de vamos aumentarle el sueldo a la gente, que me digan cómo, si una empresa trae una ganancia de un peso súbele el 20 por ciento al salario, no hay manera”.

Entrevistado luego de acudir al encuentro de mujeres en apoyo a la candidata del PAN, Romina Contreras, a la Alcaldía Huixquilucan, Vargas del Villar dijo que lo que se tiene que hacer es hablar de más producción, que haya más venta, que haya más cadenas de producción, para que las empresas tengan dinero y ahí sí que haya mejores empleos y mejores pagados.

Los países más desarrollados, por qué son los más desarrollos, simple, porque todos tienen empleos y bien pagados. Hoy no hay ningún candidato coherente de Morena y de verdad si lo hubiera lo diría, este candidato, esta candidata son buenos, pero no hay, dígame ustedes que conocen esta política, díganme uno, un candidato, no hay ni uno”.

“Todos son perfiles sumamente negativos sumamente tóxicos y no hay y por eso, vamos a ganar 2 de junio”, dijo.

Luego le pidió a Jorge Álvarez Máynez deja de ser esquirol y sumarse por México a favor de Xóchitl Gálvez.

Vargas del Villar, insistió al candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República “que deje de ser esquirol de Morena, sabe que trae 3 o 4 puntos a nivel nacional, que son muy importantes para la alianza”.

Comentó lo dicho por el dirigente del PRI Nacional, Alejandro Moreno, quien se compromete a renunciar a la directiva nacional, si Máynez declina a favor de Xóchitl Gálvez.

“Máynez necesita ver por el futuro de nuestro país y es necesario que renuncie”.

Comentó que, en el caso particular de su candidatura, va bien, arrancó con 15 puntos abajo y actualmente se encuentra en un empate técnico y “en estos últimos días daremos el jalón para ganar”.

A la pregunta de si Máynez declina a favor de Claudia Sheinbaum, el candidato respondió que entonces “México se dará cuenta de que es un esquirol”.

Finalmente, hizo un llamado a las mujeres para que salgan a votar el próximo 2 de junio por quienes les representarán en el congreso federal y estatal, así como en el municipio; Josefina Vázquez Mota, Pablo Fernández de Cevallos y Romina Contreras Carrasco, respectivamente, sabrán cumplir.