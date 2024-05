GRILLANDO

José Elías Nader Mata 7 mayo, 2024

Gracias a mi hiperactividad y deseo de generar cosas, a lo largo de mi vida universitaria en mi querida UAEMéx, siempre tuve trato directo con mis rectores y directores de la Facultad de Derecho, pues más que pedir permiso, les avisábamos, que a través del grupo Expresión, habíamos organizado un evento, un simposio, una colecta, un torneo de futbol, un debate político, concursos de poesía, fiestas e incluso, una campaña de apoyo que hicimos en Chiapas en las comunidades de Chenalhó y Acteal, una gran historia que algún día les contaré.

Cuando las autoridades universitarias se preocupaban por lo que organizábamos, les decía que no había razón, pues finalmente una característica del universitario deber ser el humanismo, estudie lo que estudie, por ello defendía que a la política dentro de la universidad no se le debía tener miedo, sino que se tenía que incluir como parte fundamental del desarrollo de los estudiantes, de ahí que actualmente a mis alumnos les enfatice que las aulas no son espacios para monólogos, sino para compartir la enseñanza a través del diálogo, el debate y las ideas de todas y todos los universitarios.

Por lo anterior, me parece positivo que el rector de nuestra Alma Máter, CARLOS BARRERA DÍAZ, se haya reunido en el restaurante Bistro Mecha de Toluca, previo a una conferencia de prensa, con el candidato a la Presidencia Municipal de Toluca por la alianza “Sigamos Haciendo Historia” de Morena, PVEM y PT, RICARDO MORENO, para hablar de temas importantes que tienen que ver con la UAEMéx y la capital mexiquense, donde recordemos que se encuentran la mayoría de los planteles de la universidad estatal.

Ojalá que, así como RICARDO tuvo la iniciativa de reunirse con el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, lo hagan otras y otros candidatos de la entidad, ya que deben estar conscientes de lo mucho que puede ofrecer la UAEMéx para tener soluciones a diversas problemáticas que vivimos en los municipios mexiquenses.

Recuerdo cuando antes organizábamos debates de los candidatos a las alcaldías en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales o en la de Derecho, algo que se dejó de hacer precisamente por el miedo al qué dirán, por lo que habrá que enfatizar que nada malo tiene una reunión del rector con algún candidato, de hecho, ojalá sean más para que también asuman un compromiso con nuestra universidad y sus soluciones vayan de la mano de lo mucho que pueden ofrecer los investigadores, académicos, alumnos y demás comunidad auriverde, que de forma errónea ha sido desaprovechada por muchas autoridades, algo que debe cambiar en beneficio de nuestro querido Estado de México y sus municipios.

LA GRÁFICA DE HOY

Nos la hicieron llegar a las redes sociales de El Valle para informar de un fuerte accidente que se registró en el puente a desnivel de avenida Solidaridad Las Torres, antes de la salida de Prolongación 5 de Mayo, todo ocasionado por una pipa de agua que en su maldita imprudencia se llevó a varios vehículos.

Recordemos que en las vías primarias los vehículos pesados tienen prohibido circular, por lo que no pueden ingresar camiones del transporte público de pasajeros o de carga, sin embargo, en el Valle de Toluca es común ver cómo les vale madre a los choferes que andan a toda velocidad en avenidas importantes como Tollocan o Las Torres, entre otras, algo que como sociedad denunciamos una y otra vez, pero que las autoridades no atienden.

El accidente de ayer y muchos más se podrían evitar, si se aplicara el Reglamento de Tránsito, lo malo es que vivimos en la tierra del gandalla, de la imprudencia y de la falta de educación.

Y VA DE CUENTO

Dos amigos gays, de nombre SANTIAGO TÉLLEZ y RODRIGO INIESTRA, se van a la Feria de San Isidro en Metepec a tratar de ligarse dos galanes, sin embargo, ya en la madrugada se dan cuenta que no lograron su objetivo, por lo que dice SANTY: ¡Ay, Mana! ¡Vamos a tener que acostarnos juntas!

A lo que le responde RODRY: Sí, ¿pero quién la hará de hombre?

Como ninguno dice algo, SANTY le propone: Ya que nadie quiere, el que acierte esta adivinanza será quien la haga de hombre. ¿Cuál es el animal que por las noches anda por los tejados y hace miau, miau?

A lo que RODRY responde: ¡El cocodrilo! Manis.

Y SANTY le responde: ¡Acertaste!

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en Twitter en @pepenader y en [email protected]