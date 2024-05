GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 2 mayo, 2024

2 mayo, 2024 Columnas

Ayer leía un artículo sobre la esclavitud en la Roma antigua, un terrible episodio de la historia en el que el ser humano fue tratado como un objeto, principalmente las mujeres que eran sujetas a las peores torturas, por lo que reflexionaba sobre la importancia de la evolución del ser humano, las luchas sociales, por lo justo, por los derechos, la evolución de las leyes y principalmente el entender que como seres humanos debemos respetarnos unos a otros para vivir en paz.

Lo anterior lo comento, porque platicaba con unos amigos sobre el Día Mundial contra el Bullying o Acoso Escolar, y me decían que antes era normal agarrarse a golpes y no pasaba nada, algo con lo que no estoy de acuerdo, pues no porque en el pasado se vivían o se sufrían algunos aspectos hay que normalizarlos o tolerarlos actualmente.

El Bullying o Acoso Escolar en México es terrible, pues la OCDE dio a conocer que México es el número uno en acoso escolar con 19 millones de niños que sufren este problema y que también es grave en naciones como Estados Unidos y España.

De igual forma, la organización Bullying Sin Fronteras, también informó que, de 30 países tomados en cuenta, México ocupa el primer lugar, ya que 7 de cada 10 niños y adolescentes sufren diariamente bullying o ciberbullying, algo no puede seguir así.

El problema uno lo entiende a fondo cuando es padre, cuando los casos son tangibles en tu propia familia y te das cuenta que sin importar la edad hay niños y niñas malas, que copiando el espejo de lo que ven en el hogar ejercen violencia contra sus compañeros o amigos.

Lo malo, es que el protocolo en la mayoría de las escuelas es nefasto, no hay voluntad de las autoridades educativas por atender a fondo el problema y muchas veces son cómplices de los niños violentos o agresores que siguen en las escuelas como si nada, de ahí que el tema del bullying o acoso escolar deba ser atendido con otra estrategia que debería iniciar en el hogar para pasar a los planteles educativos.

A nadie le gusta saber que sus hijos fueron agredidos, sin embargo, vivimos en una sociedad llena de violencia, donde muchos pequeños es lo que ven y viven diariamente en casa, de ahí que se tengan que generar conciencia para que las infancias vivan en escenarios más sanos y por otro lado, para que en las escuelas se actué de forma correcta y no permisiva, de lo contario, estaremos condenando a nuestra sociedad a vivir con más violencia y principalmente a las futuras generaciones.

LA GRÁFICA DE HOY

Es una captura del video que se hizo viral a nivel nacional donde un idiota agredió sexualmente a una jovencita que viajaba a su lado en un camión de la línea Xinantécatl Toluca-Zinacantepec, una constante que lamentablemente se repite en todos los rincones del país, porque estos criminales sexuales se amparan en la impunidad ante la opacidad de una autoridad que mucho habla de la protección a la mujer, adolescentes y niñas, pero que en los hechos sigue siendo inoperante.

Aunque la violencia debe ser el último camino para solucionar algo, en este caso afortunadamente el chofer de la unidad le dio sus bofetadas al criminal sexual después de que la chica le comentó lo sucedido, un castigo menor para este tipo de idiotas que definitivamente deberían estar tras las rejas.

En la semana, a través de una publicación en El Valle, compartimos la denuncia de varias mujeres de otro criminal sexual, sin embargo, las autoridades son omisas y pareciera que están esperando algo más grave para tomar cartas en el asunto.

Así que ojalá este tipo de agresiones sexuales deben de ser normalizadas por las autoridades y se tomen cartas en el asunto, sin embargo, mientras tanto se necesita de la solidaridad ciudadana y de la gente buena que debe estar atenta, no dejar solas a las mujeres o niñas y actuar, como lo hizo este chofer, contra aquellos agresores, que insisto, no pueden estar en la calle como si nada.

Y VA DE CUENTO

Un abogado, de nombre POLO MONTES DE OCA, se casa con una mujer con cinco divorcios anteriores. La noche de la boda le dice a su nuevo marido: Por favor, ve con cuidado que soy virgen.

POLO, perplejo por esta afirmación, dado que sabía de sus seis anteriores matrimonios, le pide que le explique esta circunstancia tan curiosa, a lo que ella responde: Mi primer marido era psiquiatra, así que, del sexo, solo le interesaba hablarlo. Mi segundo marido era ginecólogo, así que solo quería examinarme. Mi tercer marido era gerente de ventas, así que, aun teniendo el producto, no le interesaba utilizarlo. Mi cuarto marido era funcionario público, así que comprendía mis necesidades, pero no estaba seguro de que fuera de su competencia. Mi quinto marido era ingeniero técnico, así que, si funciona, mejor será no tocarlo. Por eso ahora he decidido casarme contigo, con un abogado, porque esos te chingan porque te chingan…

HASTA mañana con más GRILLANDO.