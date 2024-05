AMLO acusa que se traficó con dolor por supuesto crematorio

Ciudad de México.- Este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la activista Ceci Flores de ser parte del bloque conservador y de traficar con el dolor de madres con hijos desaparecidos.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal acusó que esto es un acto de desesperación por “la ambición desmedida” al poder y al dinero, las cuales, indicó, son grandes tentaciones que pueden llevar a las personas a desquiciarse.

“No se debe administrar la desgracia, no se debe de traficar con el dolor humano, y porque eso además no les ayuda, no les ayuda. Antes, como tenían el control de los medios y de todo, podían engañar, pero ahora no, ya la gente está muy, muy despierta, muy consciente, y la verdad se abre paso. Antes podían tapar el sol con un dedo, ya no se puede, pero ellos siguen actuando así”.

En otro tema, López Obrador enfatizó en la necesidad de aportar recursos a países de América Latina y el Caribe como medida fundamental para contener la migración.

Destacó que el Gobierno de México, como un asunto humanitario, invierte 150 millones de dólares en programas sociales en países donde se registra mayor migración. La cantidad supera a lo que aporta Estados Unidos.

El tabasqueño explicó que con esta actuación se busca evitar todo tipo de riesgos a los que se exponen las personas migrantes en tránsito por México.

López Obrador enfatizó que son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y el presidente Biden y que a partir de este entendimiento se logró reducir el flujo migratorio en la frontera norte desde enero de este año a la fecha.

Apuntó que pasó de 12 mil personas promedio diario en diciembre de 2023 a cerca de 6 mil personas actualmente.