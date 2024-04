GRILLANDO

Empezaron las campañas políticas en el Estado de México y el trabajo aumentó para nosotros los periodistas, pues tenemos que ir de un lado a otro para ver qué es lo que andan diciendo y prometiendo los diferentes candidatos que buscan una presidencia municipal o una diputación.

Y precisamente, este fin de semana mi primer evento de estas campañas fue con el empresario FERNANDO FLORES FERNÁNDEZ, quien solicitó licencia a la alcaldía de Metepec para buscar la reelección encabezando la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD, un proyecto político que se ve fuerte, pero por el que deben trabajar a lo largo de este mes con mucho profesionalismo para captar la confianza ciudadana.

Como lo he platicado anteriormente, a FERNANDO lo conocía desde que le decíamos el “Queche”, un hombre trabajador, que como empresario ha logrado edificar una historia ejemplar gracias a su esfuerzo, profesionalismo, dedicación y amabilidad, ésta última por la que le conocí hace algunos años cuando coincidimos en varios de sus negocios donde siempre platicábamos y nos echábamos un tequila, una época en la que no imaginábamos que la política nos uniría.

Sin embargo, los caminos de la vida no son como uno piensa, y las buenas coyunturas llevaron a FERNANDO a buscar, de forma exitosa, la Presidencia Municipal de Metepec hace tres años, por ello es que ahora nuevamente levanta la mano y pide la confianza de la gente teniendo como principal antecedente el trabajo que ha realizado a lo largo de su gestión.

La sinergia en los eventos de FERNANDO son diferentes porque al final estás tratando con un empresario que trae una mentalidad diferente a la de los políticos de guion, posiblemente una de sus mayores fortalezas que veamos cómo le funciona a lo largo de su campaña, que confiamos siga siendo cercana a la gente, honesta y con un alto compromiso social, pues los habitantes de Metepec y el Estado de México demandamos de congruencia para que una vez terminado el proceso electoral, quienes resulten ganadores se pongan a trabajar para salir adelante y solucionar los problemas sociales que padecemos.

Así que estaremos pendientes de cómo se desarrolla el proceso electoral en Metepec y de la campaña “que lo bueno se quede” de FERNANDO FLORES, que como empresario se ha convertido en un activo político importante del Estado de México, dejando la lección de que la política no solo debe ser para los mismos de siempre y de que el servicio público también debe ser para los ciudadanos.

LA GRÁFICA DE HOY

Del comunicador DIONEY HERNÁNDEZ es del partido del sábado pasado entre mi querido Toluca y el Cruz Azul, que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Diez y en el que desafortunadamente mis queridos Diablos sufrieron una derrota de un gol a cero que le cuesta una posición en la tabla general, pues terminaron en el tercero, cuando hubiesen podido concluir en primero.

Ahora viene la liguilla y esperemos que los toluqueños mejoren, algo que mencioné por la noche en el programa Entre Diablos, donde hice mi análisis futbolístico, sin embargo, en este espacio más que hablar del futbol, quiero señalar algo que sigue siendo el dato negativo de este espectáculo deportivo y que una vez más fue la reventa, esta mafia que ha sido uno de los principales cánceres en el Club Deportivo Toluca y que lamentablemente no puede ser solucionado por las autoridades municipales y mucho menos por una directiva, que a los ojos de muchos aficionados, es parte de este problema, pues por ejemplo, la venta de los boletos para este partido fue una simulación.

Ayer fue evidente la reventa, es descarada y aunque agarren a dos o tres revendedores para tapar el sol con un dedo, ahora esta mafia usa a adolescentes y niños para ofrecer los boletos en las calles aledañas al estadio “Nemesio Diez”, seguramente bajo la mentalidad de que a ellos no los pueden detener, sin embargo, creo que es momento de que las autoridades estatales y municipales intervengan a fondo e investiguen a la mafia que opera la reventa, algo que estoy seguro ya imaginan, pero que por alguna razón no han hecho nada para frenarla y que huele a esos tratos en lo oscurito para que todos salgan beneficiados con su lana transa y sucia.

Me preocupa que el alcalde JUAN MACCISE ande de cuate con los directivos, pues que la autoridad no se imponga representa que seguirá el abuso y la transa, ya que no se investiga a fondo para ponerle un alto a aquellos, que por un lado reconocen a la afición, pero por el otro se los chingan con la reventa, incluso afectando a su propio equipo, pues pudiendo tener el estadio con un rojo total, renuncian a ese apoyo para ganarse su lana sucia, algo que solo refleja ese cáncer que tanto ha afectado a mi querido Toluca y por el que lamentablemente no se han logrado cosas importantes desde hace 14 años.

Veamos qué viene en la liguilla, si realmente las autoridades municipales y estatales hacen algo contra la reventa o si siguen siendo cómplices de esta mafia que tanto jode a uno de los pocos espectáculos que tenemos en el Valle de Toluca.

Y VA DE CUENTO

Un encuestador, de nombre SANTIAGO PLIEGO, toca a la puerta de una casa y le abre una señora: Buenos días señora, estamos haciendo una encuesta para averiguar cuáles son los usos que la gente le da a la vaselina en el hogar. ¿Le molestaría que le haga unas pocas preguntas?

La señora le responde: No, no me molesta.

A lo que le pregunta SANTY: ¿Usted usa vaselina en el hogar?

Ella le dice: Sí, sí la uso.

SANTY vuelve a cuestionar: ¿Y por favor, podría decirme para que la usa?

Y la señora contesta: Bueno, cada vez que vamos a tener sexo.

Sorprendido, SANTY le dice: Caramba, señora, la felicito por ser tan honesta, la gente por lo general miente y nunca dice la verdad sobre para qué usan la vaselina, pero ya que usted es tan honesta, ¿Le molestaría indicarme exactamente como la usa cuando usted y su marido tienen sexo?

Y la señora le explica: Sí, sí le puedo decir. Cada vez que mi marido y yo vamos a tener sexo, untamos bastante vaselina en la perilla de la puerta para que los pinches chamacos traviesos no puedan abrirla.

