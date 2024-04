GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 24 abril, 2024

24 abril, 2024 Columnas

Columnas 0 Comments

En este espacio he contado varias ocasiones de dónde emana mi gran coraje ante la mafia transportista que opera en el Estado de México, donde la mayoría de los concesionarios, porque tampoco son todos, se pasan de lanza con la gente, ya que son unos cafres que en su imprudencia provocan accidentes, tragedias y muertes, algo que a lo largo de varias décadas hemos denunciado ante la mirada inerte de una autoridad que ha permitido todo gracias a la corrupción.

Por esto, es que me pareció extraordinario leer del secretario de Movilidad del Estado de México, DANIEL SIBAJA, que se subió a varios autobuses del Valle de Toluca con el objetivo de comenzar el reordenamiento integral del transporte público y que tiene considerado aspectos importantes como paraderos seguros que estén iluminados y conectados al C5 e intermodales, tener un sistema de recaudo y forma de pago único, que los autobuses sea eléctricos y no las chimeneas andantes que tanto contaminan, capacitar y certificar a los conductores para que no cualquier chamaco ande manejando borracho o drogado, tener cruces seguros y seguridad vial y finalmente que existan límites de velocidad para evitar que anden jugando carreritas como pasa todo los días.

De verdad, que si el señor SIBAJA logra cambiar el servicio del transporte público en el Valle de Toluca, le invitó unas chelas bien frías, pues de verdad que los ciudadanos hemos sufrido este servicio nefasto que ha costado tantas vidas por la falta de voluntad de una autoridad de hacer las correctamente.

Hay concesionarios que quieren entrarle al tema, que quieren mejorar el servicio y quitar tantas chatarras de nuestras avenidas, brindar un servicio digno, seguro y de calidad, así que es momento de aprovechar la coyuntura y si el Gobierno del Estado de México que encabeza la gobernadora DELFINA GÓMEZ y la Secretaría de Movilidad tienen el compromiso de hacer un cambio, es momento de hacerlo para que de una vez por todas y después de tantos años, podamos tener un transporte público a la altura de la capital de la entidad más importante del país.

LA GRÁFICA DE HOY

Es precisamente del secretario de Movilidad, DANIEL SIBAJA, que anduvo en uno de los camiones de Toluca, por lo que seguramente el chofer se puso nervioso y manejó muy diferente a como comúnmente lo hacen todos los días.

Lo bueno, es que sumado a lo que anunció SIBAJA, esta semana la Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México, que contempla nuevas bases, principios y directrices de la administración pública para planear, regular, gestionar, ordenar, fomentar y garantizar la movilidad, mediante su reconocimiento como un derecho humano del que goza toda persona, sin importar su condición, modo y medio de transporte.

Así que confiamos que esta nueva ley sea la herramienta que nos permita en el Estado de México tener un transporte digno, de calidad y seguro para hacer a un lado las chatarras, los cafres y las mafias que tanto nos joden y que hacen de nuestras calles, una jungla de asfalto.

Hay estados donde han evolucionado y su transporte es la muestra de la voluntad de un gobierno que quiere lo mejor para su gente, por lo que confiamos en que en esta nueva administración estatal será una constante que de una vez por todas nos permita contar con el transporte público que las y los mexiquenses merecen.

Y VA DE CUENTO

Un aficionado del América, de nombre HUGO ALVARADO, de esos que no se pierden ni los entrenamientos, que se sabe las alineaciones de todas las épocas y la historia del equipo, está a punto de morir. Pero, tras recibir la extremaunción, reúne a su familia para pedir un último favor: Mi última voluntad es que me den de baja como socio del equipo América y me hagan socio de las Chivas.

Su familia impresionada le pregunta: Pero… ¿Cómo? ¡Si toda tu vida has sido un aficionado fiel del América!

Y HUGO les responde: Por eso mismo. Mejor que se muera un aficionado de las Chivas y no de mi querido América…

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en Twitter en @pepenader y en [email protected]