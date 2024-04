GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 22 abril, 2024

22 abril, 2024

Columnas

Una de las actividades económicas más importantes de nuestro país es el turismo, de ella depende una importante derrama, además de que según cifras oficiales, la población ocupada en el sector turismo de México ascendió a más de 4 millones 800 mil personas, de ahí la enorme importancia de este sector que lamentablemente pareciera que las autoridades siguen ignorando en muchos sentidos.

A lo largo y ancho del país vemos una belleza natural, histórica y humana que no tienen en otros países, de ahí que prácticamente en todas las entidades existan lugares mágicos, especiales y dignos de conocer, lo malo es que en muchos no están preparados para el turismo, pues no existe capacitación en muchos de los lugares que prestan servicio, hay inseguridad o de plano la gente es muy transa y mala con los visitantes.

Un ejemplo, nos lo acaba de dar un turista canadiense que denunció a un taxista de Cancún en Quintana Roo, que presuntamente quiso estafarlo al cobrarle mil dólares por llevarlo al aeropuerto y además intento robarle su equipaje, una más de la mafia transportista de este importante sitio turístico que vive una crisis que las autoridades insisten en ignorar.

No es la primera de los taxistas de Cancún, al contrario, se han convertido en un cáncer que ha provocado que la gente deje de escoger este bello lugar para vacacionar, provocando lo que ha pasado con otros lugares emblemáticos como Acapulco, que por culpa de la inseguridad, de los abusos y de la insolencia de las autoridades se fue apagando de forma lamentable.

Insisto, el turismo es fundamental para México y por ello, es momento de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno asuman un compromiso mayor con este sector, pues lejos de fortalecerse se sigue debilitando, algo que es incongruente en una nación que demanda salir de la crisis económica que provoca que más de 47 millones de mexicanos vivan en condiciones de pobreza.

LA GRÁFICA DE HOY

Del fotógrafo JAIME ARRIAGA, es sobre la nota de investigación y entrevista que hizo para el periódico El Valle, la reportera LAURA VELÁZQUEZ, sobre la urgencia de reforestar las zonas urbanas, pues entre las malas decisiones de los gobiernos, la mafia de los cableros y la displicencia ciudadana, nuestras calles, jardines y parques cada vez tienen menos árboles.

En este interesante artículo se señaló que las calles, edificios, viviendas y en general, gran parte de la infraestructura urbana, está hecha de cemento y acero, algo a lo que se le debe sumar los gases de efecto invernadero, el crecimiento poblacional y la altitud de las ciudades, para que suframos los calores intensos que hemos sentido en últimos días y que de forma preocupante han sido récord en varias ciudades de México, algo que nos llama a reforestar de forma urgente las zonas urbanas, ya que en nuestro país ocho de cada diez personas viven en las grandes ciudades, por lo que es urgente recuperar el equilibrio entre los espacios verdes y las construcciones, pues la norma establece diez metros de áreas verdes por habitante, normativa que no se cumple.

Sobre este tema, el Responsable del Sistema de Gestión Ambiental en la Universidad Autónoma del Estado de México, NOÉ ARMANDO COLÍN MERCADO, compartió que para abatir el calor extremo en las ciudades, es fundamental incrementar las áreas verdes y el arbolado, de acuerdo con el tipo de lugar y clima, ya que se ha demostrado que las temperaturas de 40 grados pueden disminuir considerablemente en zonas arboladas, de ahí que la urgencia de que la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, los gobierno municipales y la sociedad organizada, emprendamos una fuerte campaña para cambiar el negro y el gris de nuestras calles por el verde los árboles.

Hay que destacar que la participación de las autoridades es fundamental, pues no solo se trata de sembrar cualquier árbol en nuestras banquetas sino aquel que sea el adecuado al tipo de suelo, de clima, que no afecte la infraestructura urbana y que pueda crecer de forma adecuada.

Así que ojalá pronto tengamos una campaña de este tipo donde como ciudadanos podamos comprar el árbol adecuado y nosotros mismos lo sembramos, lo anterior con el objetivo de que nuestras ciudades dejen de ser tan grises y sí escenarios más amables con el ambiente, con la imagen urbana y principalmente con la salud, algo que científicamente está demostrado puede transformar un solo árbol.

Y VA DE CUENTO

En la selva hubo un partido de futbol entre los leones y el resto de los animales. En la primera parte, los leones se ponen 12-0 arriba, pero en el segundo acto, se incorpora el ciempiés al equipo rival y anota 20 tantos. Al terminar el partido, uno de los leones se le acerca: Menos mal que no has salido en la primera parte, que si no… Pero siendo tan bueno, ¿cómo es que no has salido antes?

A lo que el ciempiés le contesta: Porque… Me estaba atando los zapatos de futbol.

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en Twitter en @pepenader y en [email protected]