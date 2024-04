Este fin de semana se juega la última fecha de la Liga MX

Dioney Hernández 22 abril, 2024

Ciudad de México.- Todo lo que inicia, tiene que terminar, este fin de semana se jugará la última fecha de la Liga MX, el torneo regular llega a su fin y los equipos hacen números para asegurar su presencia tanto en el repechaje, como los mejores de manera directa, mira lo que ocupa tu equipo para no faltar a la parte más importante del campeonato.

Por más curioso que parezca, todos los equipos llegan a la fase final del campeonato con algo que pelear, algunos por clasificar directo, otros para alcanzar el Play-in y los peores, para evitar pagar la multa del cociente.

Tanto el América, como el Toluca, están clasificado de manera directa, una victoria del equipo de Coapa le da el liderato, lo mismo busca el Toluca, cuando los Diablos reciban en el Nemesio Diez a la Máquina, a los Diablos les basta una victoria y un empate o descalabro del América.

Por su parte, el Cruz Azul necesita vencer al Toluca para evitar el Play In, de lo contrario podrían superarle Rayados, Tigres, Pachuca y Chivas. En el peor escenario, si pierde caería hasta el octavo puesto, ya que Necaxa y Rayados se enfrentan entre sí y alguno de los dos quedará debajo de La Máquina.

Rayados también ocupa un triunfo y podría ser líder, pero la combinación de resultados es más difícil, con el triunfo, Rayados asegurará lugar directo en Cuartos de Final, mientras que en el peor escenario caería hasta el noveno lugar.

Con 28 puntos, Tigres, Pachuca y Chivas, deben ganar y que al menos uno de los otros dos pierda o empate para asegurar evitar el Play In. Si los tres ganan, la diferencia de goles será clave. En el mejor escenario subirán hasta el tercer sitio si Rayados y Cruz Azul pierden; en el peor caerían hasta el noveno si Necaxa y Pumas ganan. Los felinos reciben a Tijuana, los Tuzos a Mazatlán y el Rebaño se mide a Atlas en el Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco.

Los Rayos del Necaxa también ocupan una victoria y esperar que dos de los tres clubes que están arriba en la tabla pierdan o empaten para meterse en Cuartos de Final directo. Lo máximo que aspiran es el cuarto lugar, mientras que en el peor escenario caerían al noveno sitio.

Pumas, Querétaro y León, buscan Play In, deben ganar y esperar un par de combinaciones para no terminar en los últimos lugares de la tabla, tal como ocurre con FC Juárez, Mazatlán y Tijuana, quienes prácticamente solo pelearán para no pagar la multa más alta del cociente.