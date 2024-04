Reforma a la Ley de Amnistía podría ayudar en el caso Ayotzinapa: SEGOB

Ciudad de México.- En la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, hizo algunas precisiones en torno a la aprobación el día de ayer en el Senado de la República de dos importantes iniciativas de reforma a las leyes de Amnistía y de Amparo, las cuales pasarán ahora a discusión en la Cámara de Diputados.

La primera, correspondiente a la reforma a la Ley de Amnistía, que establece la posibilidad de otorgarla a personas que aporten elementos útiles para conocer la verdad sobre hechos relevantes para el Estado mexicano; entre ellos, el caso Ayotzinapa.

“Hemos señalado, aquí hemos informado que hay un pacto de silencio que queremos romper. Lo que queremos es encontrar a los jóvenes y, en este sentido, estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo para que puedan aportar información aquellos que conocen o que saben dónde pudiesen estar. Y la idea es contar con un marco jurídico que nos permita avanzar en romper ese pacto de silencio.”

Indicó que la segunda reforma es a la Ley de Amparo, que consiste en que no proceda la suspensión con efectos generales en caso de que una persona presente amparos o controversias constitucionales en contra de leyes aprobadas por el Congreso, hasta ahora una facultad excedida de las y los jueces, así como magistradas y magistrados.

Recalcó que es el caso de la Ley de la Industria Eléctrica, los libros de texto gratuitos y de obras de infraestructura pública, “si no, no tuviéramos Tren Maya, no habría aeropuerto, no habría ninguna obra de infraestructura, precisamente, porque hay una campaña que aquí hemos denunciado, una campaña —digamos— política, incluso, por juzgadores que están en contra de la transformación y que han utilizado estos mecanismos para poder frenar acciones del gobierno.”

Reforma sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar También se refirió a la iniciativa de reforma sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar, la cual, sostuvo, es fundamental para el beneficio de las y los trabajadores; sobre todo, de quienes comenzaron su vida laboral después de 1997 y de 2007.

“Estas dos reformas nefastas que cambiaron por completo el sistema de pensiones hicieron un antes y un después; todos los que empezamos a trabajar después de estos años estamos condenados o estábamos condenados a una pensión sumamente baja, de entre tres mil y cinco mil pesos, es decir, un porcentaje aproximado del 30 por ciento de los salarios que estábamos recibiendo cuando estábamos en activo.”

Por eso —refrendó— el objetivo es revertir los efectos de estas dos reformas y que las y los trabajadores puedan jubilarse con el 100 por ciento de su salario, hasta aquellos que ganen menos del salario promedio establecido en el seguro social, para lo cual se planteó la creación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Explicó que después de identificar el error contenido en el documento de dictamen para la creación de dicho fondo, mismo que fue enviado por la Comisión de Seguridad Social a la Mesa Directiva de la cámara baja, se determinó corregir y volver a tener la sesión en comisiones.

“Se va a volver a publicar en la gaceta y el lunes se estará votando esta reforma fundamental en la Cámara de Diputados, para que posteriormente sea discutida y, en su caso, esperemos, aprobada en la Cámara de Senadores.”

El Gobierno de México está cierto de que se trata de una reforma para reivindicar el derecho que tienen las personas que han trabajado gran parte de su vida, “y que esa última etapa la puedan vivir con dignidad, con pensiones justas; de eso trata la reforma de pensiones para el bienestar”, finalizó.