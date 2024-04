GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 18 abril, 2024

18 abril, 2024 Columnas

Columnas 0 Comments

Cuando éramos estudiantes, un día saliendo de la Facultad de Derecho nos fuimos a casa de uno de mis amigos en la colonia Morelos, en donde decidimos tomarnos una caguama en la banqueta, pues el calor era mucho, sin embargo, no sabíamos que estábamos cometiendo un gran error, pues de inmediato llegaron los policías municipales que con lujo de violencia nos subieron a la patrulla y nos llevaron a los separos de la calle Sor Juana en donde tuvimos que hablarle a mi querida amiga ERIKA ROJAS para que fuera a pagar la multa y nos rescatara de estar tras las rejas.

Con esa experiencia y a mi corta edad, entendí sobre el abuso que los policías municipales constantemente comenten y que lamentablemente no cambia, pues tan solo la semana pasada nuestro compañero periodista GIANCARLO SERRANO fue agredido por los uniformados de Toluca y hasta el momento no hay sancionados por este abuso de autoridad.

Y precisamente, lo malo de que no se detengan estos abusos es que se siguen cometiendo, tal como lo grabó la ciudadana JESSYCA PRISCILA MORENO, cuando los “valientes” policías de Toluca, detuvieron a unas “peligrosas” jóvenes que se encontraban jugando “UNO” en un parque, lo anterior bajo el argumento de que es un juego de azar que está prohibido.

Y es que, las policías municipales están rebasadas a nivel nacional, son incompetentes, corruptas, ineficientes y en muchos casos hasta cómplices de los criminales, pues con los ciudadanos son muy entrones y con los delincuentes son unos cobardes, algo que podemos ver una vez más en Toluca donde en lugar de ponerse a trabajar ante la enorme ola de inseguridad que padecemos, andan viendo a quién joder para seguramente sacarles una mordida.

Ojalá que el alcalde de Toluca, JUAN MACCISE nos explique cómo van las investigaciones de los policías que agredieron a nuestro compañero periodista y que nos informe si las y los uniformados que detuvieron a los jóvenes por jugar “UNO” ya están dados de baja, pues su chiste se hizo viral y nota nacional, reflejando que los ciudadanos de la capital mexiquense no tenemos una policía capaz sino todo lo contrario, enemigos uniformados que lejos de cuidarnos andan viendo cómo joder a los ciudadanos.

LA GRÁFICA DE HOY

Del fotógrafo JAIME ARRIAGA, es del bloqueo que se registró nuevamente en Paseo Tollocan en la ciudad de Toluca, donde los taxistas tomaron otra vez esta importante avenida para apretar a las autoridades y exigir que se les siga tolerando trabajar en la ilegalidad.

Estos ciudadanos que trabajan tras el volante, en su mayoría son los mismos que manejan como cafres, que se pasan los altos, que no respetan, que suben a más personas de las permitidas en sus unidades, que protagonizan asaltos o violaciones, y que todavía se sienten indignados porque se les pide que cumplan con la Ley, algo que ojalá ya controle la Secretaría de Movilidad, pues este tipo de mafias nos tienen jodidos a todos los mexiquenses.

Y es que, hablando de ilegalidad y protestas, recordemos que iniciando la semana los estudiantes del Tecnológico Regional de Toluca, causaron un caos enorme durante todo el día, algo que afecta a los ciudadanos que tienen que movilizarse para trabajar y sacar adelante sus pendientes y que genera pérdidas económicas, molestia, coraje e indignación.

Y por si no fuera poco con estas protestas, ayer un grupo de militantes políticos de MORENA, encabezados por PABLO PERALTA, también se sacaron la puntada de cerrar Paseo Tollocan, pues no estaban de acuerdo con su candidato en Huixquilucan, algo que ya raya en lo absurdo toda vez que nuestras avenidas no pueden ser tomadas por cualquier estupidez. Eso sí, los líderes de este bloqueo, cuando decidieron levantar su desmadre y bloqueo, se fueron a uno de los restaurantes más exclusivos de Toluca para echarse un Bacardí, una burla para la ciudadanía que no tiene por qué seguir aguantando este tipo de gente nefasta.

Vaya joda para quienes vivimos en esta zona urbana donde la movilidad se sigue afectando por capricho de unos cuantos a los que no les importa afectar a las mayorías, ya que recordemos que el derecho de manifestación está consagrado en el artículo 6 de la Constitución Mexicana, sin embargo, obstruir las vías de comunicación también es un delito y por ello, es que las autoridades deben poner ya orden, usar la fuerza pública y aplicar la Ley, pues de lo contrario se transgrede la gobernabilidad y la paz social, algo que a nadie le conviene.

Y VA DE CUENTO

Después de un día de trabajo, llega OCTAVIO VÁLDES a preparar sus cosas para jugar en la noche, por lo que su esposa le dice: Amor, necesito hablar contigo.

OCTAVIO accede, se sienta en el sofá y le pregunta a su esposa que qué desea, por lo que ésta le dice: Cariño, estás obsesionado con el fútbol y me haces falta…

En eso se para OCTAVIO y de forma airada contesta: ¿Queeé? ¿Faltaaa? ¿Falta? ¡Si no te he tocado! Cómo puedes decir falta…

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en Twitter en @pepenader y en [email protected]