Sheinbaum presenta “Renacimiento Maya” y Gálvez señala que no se ha reunido con Norma Piña

Yucatán, Méx.- Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, presentó junto a Joaquín ‘’Huacho’’ Díaz Mena, candidato a Gobernador del estado por la 4T, el programa “Renacimiento Maya”, a través del cual se busca impulsar el desarrollo de toda la entidad.

Sheinbaum Pardo dijo que, con este programa se busca la modernización de Puerto Progreso, del Anillo Metropolitano y la zona metropolitana de Mérida; esto como parte de las propuestas de Díaz Mena y de Rommel Pacheco, candidato a la Presidencia Municipal de Mérida.

Puntualizó que esta iniciativa también tiene como misión consolidar el Tren Maya, no solo como un tren de pasajeros, sino que también como un tren de carga, así como trabajar en su conexión con Puerto Progreso y el Tren Interoceánico.

Por su parte, la abanderada del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez negó haber tenido acercamiento con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ante la petición de investigar al ministro en retiro Arturo Zaldívar por una denuncia anónima.

“Les digo una cosa, nunca me he reunido con Norma Piña, nunca me he reunido con ella desde que es ministra presidenta de la Corte, la felicité en Twitter, he hecho comentarios positivos, pero se los digo a los ojos, nunca me he reunido con ella”, aclaró.

Finalmente, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez dijo que respetará los resultados de la elección, ya que es la decisión de la gente.

“Ustedes son el cambio que requiere este país, no el próximo presidente o la próxima presidenta, porque hay que estar siempre abiertos; creo en mí, creo que en lo que vamos a lograr, pero yo voy a respetar el resultado, lo que la gente decida después de una elección”, resaltó.