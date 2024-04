En el ITTol seguimos trabajando a pesar de las manifestaciones: Cuéllar

Toluca, Méx.- El director del Instituto Tecnológico de Toluca (ITToluca), Hugo Ernesto Cuéllar Carreón, informó que a pesar de que la institución se encuentra en paro debido a las manifestaciones realizadas por alumnos inconformes, los trabajos y clases las siguen realizando para no afectar al ciclo escolar.

En conferencia de prensa, acompañado de Yolanda Hernández Tamayo, subdirectora de Planeación y Vinculación; y Mónica Siblina Martínez Solís, subdirectora de Servicios Administrativos; el director del ITTol destacó que el paro y las movilizaciones realizadas por los alumnos inconformes, son parte de una campaña de acoso cibernético que busca dañar su carrera y reputación sin que existan fundamentos legales que sustenten los hechos por lo que es acusado; inclusive, indicó que esta campaña ha escalado hasta su familia.

Informó que en el ITTol realizaron acciones oficiales para contener los daños como lo es la aplicación de clases en línea en donde 389 grupos han sido atendidos por docentes por honorarios e interinato,

se estima que es un 40% de la matrícula que está tomando clases en línea. Sin embargo, los estudiantes que quisieron tomar clases en línea fueron exhibidos por los estudiantes manifestantes en redes sociales.

Además, de acuerdo a la tolerancia cero al acoso estudiantil, se trabaja en los 9 casos de acoso sexual y hostigamiento a estudiantes por parte de docentes (solo 1 de honorarios y el resto de base); las 14 quejas de incumplimiento de lineamientos de evaluación de las materias; 7 denuncias por hostigamiento y acoso sexual a estudiantes, las cuales siguen en proceso en el Órgano Interno de Control de la SEP (órgano sancionador); 14 quejas de estudiante a estudiante por acoso sexual o discriminación; 10 quejas a docentes (2 de honorarios y el resto de base); 9 son por acoso sexual y 1 por intolerancia. Además del incumplimiento de labores tal es el caso de: Eric Gutiérrez García y Santiago Millán Solares quienes siguen cobrando sueldo.

Informó que se reafirmaron 3 mil 140 fichas, siendo un indicador de que los padres tiene la confianza y más conocimiento ante la situación que se vive en la institución, que al momento ha sabido llevar a buen barco a los estudiantes interesados.

“Hoy lo digo aquí para que quede claro, con la mentira es con lo que pretenden destituir y no con la verdad, porque si yo estuviera haciendo malas acciones, mal uso del recurso, no hubiera todos estos logros, que no son de hoy, ni de ayer, ni inventados”, dijo.

Manifestó que en breve entregarán las respuestas del gobierno federal a los pliegos petitorios de los alumnos y del sindicato.

Indicó que las acciones realizadas por los alumnos inconformes no tienen sustento, por lo que el semestre no se repetirá, ya que se están implementando clases en línea. Además, convocó a los padres a que exhorten a sus hijos a que entren a estas clases para no perder el semestre.

Refirió que en caso de que el paro concluya, los alumnos podrán tomar cursos de verano para terminar su semestre sin problemas.

Manifestó que su destitución también se abona a su afiliación política, por lo que no dejará su cargo asegurando a quienes buscan su renuncia que deben demostrar que tienen razón.

“Yo esperaré lo que se me indique después de lo más correcto que es una supervisión, donde se pueda encontrar el motivo y la razón, sí existiera, y si no existiera no tengo mayor motivo, continuaré trabajando para esta institución, y si así fuera, será responsable; y lo digo aquí frente a todos, de mi trabajo y mi liderazgo que hasta hoy es lo que amo”, expresó.

Finalmente, detalló que las consecuencias del paro son la suspensión de entrega de 300 Títulos Profesionales, 90 certificados de estudios pendientes de entregar, cancelación de 42 actos protocolarios de titulación, retraso de procesos de residencias profesionales, sin entrega de constancias de estudios requeridas para contratación de egresados; 85 estudiantes de posgrado becarios CONAHCYT sin poder continuar con los avances de académicos; impacto a los indicadores para permanencia en el Sistema Nacional de Posgrado (antes SNI), de 2 proyectos de profesaras en CONAHCYT y 5 del COMECYT; afectación de 659 estudiantes en curso especial, suspensión de eventos académicos. Asimismo, se pospuso ante CACEI, el proceso de evaluación y acreditación de los programas educativos de Logística, Mecatrónica, Química y Electrónica, proyecto de GM con 80 estudiantes, la 14 visitas a empresas durante abril canceladas, la firma de 2 convenios con empresas para residencias profesionales y contratación; suspensión de la continuidad del Programa Anual de Mantenimiento. Cabe destacar que alrededor del 60% de la matrícula de licenciatura actual ha sido afectada y 100% de nivel posgrado.