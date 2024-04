GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 15 abril, 2024

15 abril, 2024 Columnas

Columnas 0 Comments

Cuándo eres joven y te gusta la política, la ilusión siempre está a tope, sin embargo, conforme vas creciendo, te das cuenta que la política, en lugar de ser un arte para servir a la sociedad a nivel global y en especial en países como el nuestro, es más sucia que la contaminación del aire en el Valle de Toluca.

Ayer escribí sobre el tema del registro de los candidatos de diferentes partidos, principalmente del PRI y del PAN, donde a pesar de la urgencia de un cambio para que la gente vuelva a creer en ellos, todo sigue igual que siempre.

Varios militantes, que llevan años en su partido político, han acudido a registrarse, no solo para aspirar a una alcaldía o a una diputación, sino para ser miembros de los cabildos, lo malo es que se siguen encontrando a los mismos de siempre, a los liderazgos amafiados y caciques políticos, que son los principales enemigos de la democracia y la participación ciudadana, algo que ha condenado a diversos partidos políticos a sufrir tantas derrotas en los últimos años.

Amigas y amigos me han platicado su experiencia de estos días al registrarse en el Estado de México, y en la mayoría de los casos resalta que no es valorado su trabajo, pues se le sigue dando preferencia al junior, a la esposa, al amigo, al compadre o hasta al amante, es decir, que nada más no entienden lo que deberían de entender desde hace tiempo y que es escoger los mejores perfiles, aquellos que hagan comunión con las mayorías y no rechazo, como pasa en muchos municipios donde la gente está hasta la madre de los mismos y lo mismo de siempre.

Así que allá ellos, sus designaciones y sus mediocres candidatos, pues al final la gente emitirá su voluntad y en sus malas decisiones vendrá el castigo político, una lástima, pues después de la situación en nuestro país, los partidos políticos deberían estar buscando a las y los mejores ciudadanos para recobrar confianza y cambiar lo que está mal, no todo lo contrario, como nuevamente está sucediendo.

LA GRÁFICA DE HOY

Es del evento en el que el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, CARLOS BARRERA DÍAZ y la secretaria del Campo mexiquense, MARÍA EUGENIA ROJANO, firmaron un Convenio de Coordinación para que estudiantes de diversas facultades realicen su servicio social, prácticas, estancias profesionales e investigaciones en esta dependencia que tiene como objetivo atender al sector rural.

Este tipo de convenios son importantes, pues por una parte fortalecen al sector universitario, y por otro al campo mexiquense que tanto apoyo demanda ante los retos actuales, por lo que ahora se espera que se establezcan redes de trabajo colaborativo a favor de ejidos y comunidades para desarrollar en los jóvenes el sentido de solidaridad, responsabilidad y cooperación.

Este convenio contempla más acciones, algo importante para nuestra querida Alma Máter, que en los hechos, debe seguir desarrollando a los jóvenes universitarios para que asuman su responsabilidad del cambio a través del servicio social.

Éxito en la ejecución de este convenio, y que vengan otros con diversas secretarías, que seguramente estarán habidas de la energía, inteligencia y entusiasmo de los jóvenes de la UAEMéx que tienen mucho que aportar para edificar una entidad mejor en todos los sentidos.

Y VA DE CUENTO

Mientras estaba en un bar de Metepec, el buen SANTIAGO TÉLLEZ, se acerca a una guapa chica que estaba en la barra y le propone con voz de galán: Oye, hermosa. ¿Te gustaría tener sexo mágico?

La chica sorprendida, le pregunta: ¿Y cómo es el sexo mágico?

A lo que responde: Fácil, tenemos sexo y después desaparecemos…

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en Twitter en @pepenader y en [email protected]