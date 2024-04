Justicia y alto a la impunidad en Guerrero: Antorchistas

Redacción

Redacción 14 abril, 2024

14 abril, 2024 Estado de México

Estado de México 0 Comments

Ciudad de México.- “Estamos luchando para que no se vuelva normal el asesinato, para que no nos acostumbremos a las desapariciones como si no valiera nada la vida humana. Estamos construyendo una gran organización que quiere que México cambie de fondo y que se corten, de raíz, las razones que mueven a la gente a delinquir y asesinar”, dijo Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del Movimiento Antorchista ante una representación de antorchistas del Estado de México y de la Ciudad de México que acudieron a las afueras de Palacio Nacional para exigir la intervención del gobierno federal ante el asesinato de los líderes antorchistas Conrado Hernández, Mercedes Martínez y su pequeño hijo Vladimir en Chilpancingo, Guerrero, el 12 de abril del 2023, cuya investigación no ha dado con los autores materiales e intelectuales de este atroz crimen.

Aguirre Enríquez, acompañado de los dirigentes antorchistas en la Ciudad de México y Estado de México, Gloria Brito Nájera y Brasil Acosta Peña, respectivamente, fueron recibidos por el Subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, quien nuevamente prometió reuniones para avanzar en la investigación, la cual sigue atascada a pesar de la insistencia de todo el antorchismo nacional, el cual también realizará una manifestación en Chilpancingo, el próximo domingo 14 de abril.

La dirigencia de Antorcha recordó que Mercedes y Conrado eran dirigentes honestos, los cuales llevaban más de una década trabajando por los sectores más desprotegidos de México, camino por el cual estaban guiando a su pequeño hijo de apenas seis años. El también integrante del Comité Ejecutivo de la organización, dijo que, además de luchar por los antorchistas, esta lucha es por los miles de mexicanos que sufren día a día los estragos de la delincuencia “a ningún mexicano le conviene quedarse callado cuando está corriendo la sangre de sus seres queridos (…), estamos construyendo una gran organización que quiere que México cambie de fondo y que se corten de raíz, las razones que mueven a la gente a delinquir y asesinar”

A la par de esta manifestación en la capital del país, más de dos mil antorchistas del centro sur del país realizaron “cadenas humanas” en las capitales de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, donde hubo muestras de solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas y se sumaron al grito de una mayor exigencia para que las autoridades intervengan para que el brutal crimen no quede impune y no se sume a los más de mil 400 asesinatos que se cometieron en Guerrero en el 2023 y que, hasta la fecha, no hay tras las rejas ningún culpable, dejando ver que existe una total impunidad en México y es la muestra de que este es el sexenio más violento y donde más asesinatos se han cometido.