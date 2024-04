GRILLANDO

José Elías Nader Mata

Siempre le digo a mis amigos, principalmente a los más jóvenes, que el día más importante es hoy, no ayer o mañana, sino el momento que estamos viviendo en el presente y que tenemos que disfrutar al máximo para construir momentos felices, por ello, es que ayer en la noche llegué a su casa sumamente contento, pues vivimos una mañana y una tarde extraordinaria en el municipio de Sultepec, en el que conmemoramos el CCXII Aniversario de “El Ilustrador Nacional” y el Día del Periodista Mexiquense y Latinoamericano.

Muy temprano, salimos de Toluca al municipio sureño, en donde el clima cálido, nos daba la bienvenida, para de entrada, y como lo hacemos tradicionalmente, desayunar unos ricos tacos de chivo y después trasladarnos al evento que organizó el Gobierno del Estado de México, que fue encabezado por la coordinadora general de Comunicación Social, NAYELI GÓMEZ CASTILLO, quien destacó que la gobernadora DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, garantiza la Libertad de Expresión, el respaldo al trabajo periodístico y el compromiso para acercar la información sin censura a la ciudadanía, algo positivo para el gremio, pues más que nunca se demandan de garantías para que, la prensa, pueda informar de forma veraz y oportuna en beneficio de los mexiquenses.

Quien también habló en este evento, fue el presidente municipal de Sultepec, JOSÉ ALBERTO MEJÍA SANTA OLALLA, quien destacó el legado de JOSÉ MARÍA COS que, a través de “El Ilustrador Nacional”, es un ejemplo para todos los periodistas que debemos seguir, pues sin importar la adversidad, el compromiso de informar para difundir la verdad debe ser latente y poder seguir viviendo en una nación de Leyes, instituciones y democracia.

Después de los discursos oficiales, vino la tradicional fotografía, una estampa de un recuerdo importante, ya que, nuevamente, las y los periodistas, pudimos estar en el histórico y bello Sultepec para conmemorar nuestro día, recargar pilas y reafirmar nuestro compromiso social como gremio.

LA GRÁFICA DE HOY

A través de la lente del fotógrafo JAIME ARRIAGA, hoy podemos ver estas dos imágenes, la primera, es del evento oficial y la segunda, es del nacimiento de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Mexiquenses, que encabezará LUPITA ESCOBAR y que se apoyará en la mesa directiva integrada por mi amigo RAÚL MANDUJANO, ALFONSO ACOSTA, HORACIO LÓPEZ, PAOLA GONZÁLEZ, MIRIAM MONTIEL, ISABEL BLANCAS, GUADALUPE TORRES, CHRYSTIAN ÁLVAREZ, JEIMY LAURA DE PAZ e integrantes de este organismo, que en el marco de un día tan significativo y en una tierra especial, asumieron el compromiso de luchar y velar por los intereses de los periodistas, un esfuerzo noble y loable que confiamos, rinda buenos frutos a favor del gremio.

La madrina de esta organización, fue la vocera de la gubernatura, CELESTE RAMÍREZ, pues les tomó protesta a los integrantes de esta asociación en un momento emotivo en el que, también estuvo la coordinadora de comunicación social NAYELI GÓMEZ.

En lo personal, agradezco que me hayan dejado dar unas palabras en las que enfaticé, una vez más, la importancia de que el gremio periodístico trabaje de forma unida y fraterna para que las y los periodistas, junto las asociaciones y organismos del gremio, podamos trabajar para que tengamos una Ley más eficiente en materia de protección a periodistas, para exigir mayor seguridad al ejercer nuestro oficio e impulsar la profesionalización que nos conduzca a generar mejor periodismo en servicio de la gente.

Al final, en un ambiente cordial, pudimos compartir el pan y la sal para concluir este día, que en lo personal, una vez más me compromete con mi gremio, me motiva, que recarga de energía y me impulsa a seguir luchando como periodista para poner mi granito de arena en la construcción de una mejor entidad y país, tomando como referencia el ejemplo de las y los grandes periodistas que, a través de la revolución de las ideas y el poder de la escritura, han transformado a favor de lo justo y lo equitativo.

Y VA DE CUENTO

Estaban dos amigos platicando en un bar cuando uno de ellos, de nombre RODRIGO INIESTRA, le pregunta al otro, que se llamaba SANTIAGO TÉLLEZ: Oye, platícame algo, ¿qué postura es la favorita de tu novia?

A lo que SANTY le responde: Pues la postura favorita de mi mujer en la cama es la del pez.

RODRI consternado le pregunta: ¿La del pez? Esa no la conozco.

Y le contesta SANTY: Sí, hombre… Se da la vuelta, ¡y nada!

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en Twitter en @pepenader y en [email protected]