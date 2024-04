El gane de esta elección “va a ser por las mujeres”: Vargas

Irma Eslava

Irma Eslava 11 abril, 2024

11 abril, 2024 Municipios

Municipios 0 Comments

Huixquilucan, Méx.-Ante más de 2 mil mujeres huixquiluquenses que, este jueves tuvieron un encuentro con la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, el candidato al Senado por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, les hizo un llamado para que este 2 de junio salgan a votar, porque “el gane en esta elección va a ser por las mujeres”.

“El gane de esta elección va a ser por ustedes, por -mujeres chingonas-, cómo Xóchitl Gálvez, por eso, vamos a ganar, este 2 de junio” puntualizó.

También dijo que, todos los distritos en los que van en alianza van arriba, en el distrito 18 asegura que se va a ganar por más de 20 puntos, “Josefina Vázquez Mota te va a ir muy bien y vamos a ganar” afirmó.

“Les quiero pedir, que de aquí al 2 de junio que platiquen con todas sus “comadres”, con sus amigas, hagan grupos de WhatsApp de aquí al 2 de junio, faltan pocos días de campaña y tenemos que arrasar, tenemos que sacarles más de 5 puntos para que no tengan pretexto”, dijo Vargas.

Vargas del Villar dijo que, los gobiernos de Acción Nacional, son los mejores evaluados y lo podemos ver en Huixquilucan, pues en los 6 años que fue presidente municipal, aseguró: “Fui el mejor calificado y hoy Romina es la mujer mejor calificada de todo el país, municipio que es modelo en el país, en donde les demostramos lo que es gobernar y es como se va a gobernar el país, un país con desarrollo, donde los empresarios no tengan miedo a invertir, porque Xóchitl Gálvez sabe de cadenas de producción, de inversión, sabe cómo ganarse el dinero y por eso México va a cambiar a partir del 2 de junio”.

Dijo “Xóchitl Gálvez, es una mujer de lucha de esfuerzo y sabe lo que necesita México, vamos a ganar estas elecciones por las mujeres, a ganar la Presidencia por las mujeres y haremos este compromiso con nuestra próxima presidenta”.

Desde el Senado, se tomará el compromiso de seguir trabajando de la mano con el pueblo, las colegiaturas que resultan para muchos es un gran esfuerzo mandar a sus hijos a la escuela…Enrique Vargas, se compromete junto con Xóchitl, a que, desde el Senado harán que las facturas sean deducibles de impuestos.

En materia de Seguridad, asevera que Xóchitl tiene la mano dura y va a estar trabajando todos los días, y desde el Senado de la República su amigo Enrique Vargas las va a cuidar.

Desde el Senado de la República con nuestra próxima Presidenta, porque ya no queremos seguir viviendo con miedo ya basta de lo que pasa hoy en México, que le quede claro a Morena le vamos a ganar la Presidencia.

Este es el ambiente que se vive en las calles estos 40 días de campaña he estafo recorriendo el Estado de México y esto es lo que me encuentro en las calles y me dicen le vamos a dar el voto de confianza a Xóchitl Gálvez.

Luego les pidió a no dejarse influenciar por las encuestas, ya que la mayoría de las encuestas las tiene arregladas Morena y les voy a dar un ejemplo que pasó en la Defensa del INE esas 2 veces además de que llenamos el Zócalo y en 100 ciudades del país salieron a marchar y ellos con todo el aparato que tienen no pudieron llenar el Zócalo lo que quiere decir que la ciudadanía está cansada de lo que pasa en México y que ya no queremos seguir con miedo, finalizó.