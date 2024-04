GRILLANDO

Bien dicen que en estas épocas, hay que cuidar lo que uno come, sin embargo, por más que uno se cuide, no falta el alimento con bichos que te puede tirar totalmente.

Y es que esta semana, se me hace que un platillo de sushi me hizo estragos y me tumbó como hace mucho no lo hacía una infección de estómago, pero como el show debe continuar y aunque un poco disminuidos, ya estamos listos para estar este día en Sultepec y conmemorar el CCXII Aniversario de “El Ilustrador Nacional” y el Día del Periodista Mexiquense y Latinoamericano.

La Secretaría de Salud nos indica que en la temporada de calor aumentan las enfermedades gastrointestinales debido al incremento en la temperatura, padecimientos causados principalmente por bacterias, virus o parásitos como la salmonella, E. coli y las amibas, de ahí que la gente sufra fiebre, dolor estomacal o abdominal, náuseas, diarrea, estreñimiento y fatiga, síntomas que se deben atender de manera inmediata o pueden tener consecuencias graves en la salud.

Recordemos que las principales recomendaciones para evitar estas enfermedades es tener higiene en la preparación de los alimentos, evitar comer en lugares ambulantes o con condiciones insalubres, lavarse muy bien las manos, antes de comer y después de ir al baño, tomar agua hervida, clorada o bien, embotellada, lavar y desinfectar frutas y verduras, freír o cocer muy bien los alimentos, sobre todo, carnes, pescados y mariscos, refrigerar los alimentos para evitar su descomposición y no consumir alimentos caducados, entre otros.

Así que a cuidarse bien, porque está jodido andar mal, recordemos que la salud es fundamental para poder hacer nuestras actividades y llevar el pan a nuestra casa, así que aguas en estas épocas de calor con las enfermedades gastrointestinales, que pueden estar desde el puesto callejero o hasta en el mejor restaurant.

LA GRÁFICA DE HOY

De mi amigo LALO SILVA, es del bloqueo que un grupo de taxistas hicieron en Paseo Tollocan, ocasionando un caos terrible para miles de personas que utilizan esa avenida.

Los taxistas señalaron que este bloqueo es porque son víctimas de operativos irregulares, sin embargo, lo único que se ha hecho es tratar de poner orden en este sector transportista que es un desastre, que presta un mal servicio y que resulta ser inseguro para los usuarios y quienes nos cruzamos en el camino.

Al no traer licencia o su seguro correspondiente, estos vehículos deben ser ingresados al corralón, sin embargo, ayer su líder señaló que seguirán siendo tolerados, lo anterior después de una reunión en la Secretaría de Movilidad que encabeza DANIEL SIBAJA GONZÁLEZ, algo que es lamentable, pues esta tolerancia violenta la ley.

Basta verlos circular por Toluca a exceso de velocidad, pasándose altos, sentando a una persona en el freno de mano y no se diga todos los casos de crímenes que se registran en estas unidades, y que las hacen un cáncer del transporte, de ahí la urgencia de que se aplique la Ley y se deje de tolerar la irregularidad de estos taxistas, ya que como lo dije anteriormente, eso nos pone en peligro a todos.

Y VA DE CUENTO

Un hombre que se llamaba ABRAHAM GONZÁLEZ, se acerca con el médico y le pregunta: ¿De qué ha muerto mi mujer, doctor?

Y el doctor le responde: De fallo multiorgánico.

A lo que contesta ABRAHAM: ¡Qué poca madre! Conmigo los fingía…”.

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en Twitter en @pepenader y en [email protected]