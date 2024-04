Con emoción, cientos de toluqueños admiraron eclipse solar

Toluca, Méx.- Con emoción y expectativa, cientos de personas observaron con sus debidas precauciones, el Eclipse Solar, fenómeno astronómico que ayer lunes engalanó el cielo de Toluca, un espectáculo inédito para muchos.

La explanada del Planetario, en la capital mexiquense fue el sitio ideal para que cientos de niñas, niños y adultos se reunieran para colocarse o compartir los lentes certificados para voltear al cielo y observar el eclipse, que para muchos era la primera vez que eran testigos de dicho acontecimiento natural.

“Tengo 18 años, me ha tocado ver eclipses lunares, pero es la primera vez que me tocará el eclipse solar, estoy nerviosa, vine con mi papá y él me contó sobre el que le tocó ver hace 33 años, se siente emoción. No podía faltar”, contó Manuel, estudiante de preparatoria.

Quienes no llevaban los lentes especiales, se formaron por más de 2 horas para observar el fenómeno astronómico que durante varios minutos cubrió en un 75 por ciento la superficie del sol, oscureció el cielo y se reflejó en las sombras de la superficie.

“Me emocioné muchísimo, lo vi con mis lentes especiales, fue muy padre ver el eclipse, nunca pensé que me tocaría. Es una experiencia muy padre, me pareció muy bonito ver cómo se cubría el sol. Seguro que esto se lo voy a contar a mis hijos”, refirió Sandra, estudiante de licenciatura.

Preparados para el espectáculo que fue único en poco más de tres décadas, integrantes de la Asociación Astronómica del Valle de Toluca (AAVT) instalaron telescopios con protección especial para admirar el eclipse solar en la explanada del Planetario, junto al Parque de la Ciencia Fundadores, uno de los espacios céntricos más visitados del centro de Toluca.

Mientras tanto, los expertos supervisaron a las y los asistentes para que admiraran el eclipse de manera segura e informaron a la población sobre este fenómeno natural que volverá a verse hasta el año 2054.

Consideraron que la expectativa fue muy buena, tuvieron gran asistencia y la mayoría siguió las recomendaciones para cuidar la vista.