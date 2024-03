GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 7 marzo, 2024

7 marzo, 2024 Columnas

Columnas 0 Comments

A lo largo de mi vida me crie en una familia donde la fuerza de las mujeres ha sido esencial para salir adelante, empezando por mi abuela DALILA SIERRA que el siglo pasado fue una luchadora en Ciudad del Carmen, Campeche, por los derechos de las mujeres en una época donde no había otra voz que no fuera la de los hombres.

Esa lucha fue el ejemplo para que mi madre ROSA MARÍA MATA y mis queridas tías ARMIDA, MAVIS y DALILA, tuvieran ese ADN de levantar la voz por lo justo y que a su vez fue transmitido a mi hermana ROSY y mis primas, todas ellas, mujeres combativas, trabajadoras y que desde que tengo uso de memoria han pugnado por la equidad y la justicia de género.

Por ello, es que las luchas que valientemente encabezan las mujeres mexicanas representan una pieza fundamental del desarrollo en México, pues sin ellas no existiría esa esperanza de que podemos vivir en una tierra más justa y equitativa para todos.

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha especial en donde las calles se pintan de morado para exigir que ninguna niña, adolescente, joven o adulta sea violentada, agredida o asesinada, pues no olvidemos que todos los días existe un promedio de entre diez y once mujeres asesinadas.

Si a lo anterior le sumamos que en los casos de violencia contra la mujer existe una impunidad mayor al 90 por ciento, algo que genera una desconfianza en las instituciones que provoca que solo una de cada diez víctimas denuncie a su agresor.

Que las calles retumben, que se sienta la marcha femenina, que las autoridades escuchen, que el macho y el misógino sea combatido y que todos generemos mejores condiciones sociales para que la mujer mexicana pueda vivir en ambientes sanos, sin violencia y sin agresiones, algo que en el papel debería ser una realidad pero que en los hechos estamos muy lejanos de garantizar equidad y justicia de género.

LA GRÁFICA DE HOY

Es una toma área de lo que fue el incendio forestal registrado en los parajes Cerro Prieto y Las Pancitas del poblado de Santa María del Monte, en la región del Nevado de Toluca, en el municipio de Zinacantepec y que fue sofocado después de varios días de trabajo en el que colaboraron 198 brigadistas de distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Lamentablemente este incendio dejó una afectación de más de 187 hectáreas, un impacto terrible para la fauna y la flora del lugar, que debe ser un mensaje para que las personas tengan cuidado en estas fechas de sequías donde una pequeña flama puede ocasionar desastres enormes como este incendio.

Las autoridades han recomendado no arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos en carreteras y caminos, además de no tirar vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible y no encender fogatas o hacer quemas irresponsables de pastizales para cultivo, pues al salirse de control provoca grandes incendios.

Ojalá exista conciencia del tema, que entendamos que estamos en medio de una preocupante sequía y que debemos cuidar los bosques, pues de lo contrario la crisis ambiental seguirá siendo un yerro que nos siga impactando a todos los mexicanos, que más que nunca necesitamos impulsar una cultura ambiental.

Y VA DE CUENTO

En una fiesta en el Club Toluca, una elegante señora, pide a la gente que levanten sus copas y brinden con ella y su esposo por los veinte años de casados en total felicidad.

Otra señora le pregunta: ¿Y cómo hicieron para ser felices durante 20 años?

A lo que la señora responde: Muy fácil, mi esposo POLO MONTES DE OCA y yo salimos tres veces en la semana a bailar, cenar y hacer el amor.

La señora le responde: ¡Qué buena idea! ¿Y qué días salen?

A lo que le responde: Él lo hace los lunes, miércoles y viernes. Y yo, los martes, jueves y sábados….

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en Twitter en @pepenader y en [email protected]