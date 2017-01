¿Zepeda, Del Mazo y Josefina?

Colofón: Somos una sociedad en decadencia

Susurros: Le cayó la crisis a la UAEM

Raúl Mandujano Serrano

¿Zepeda, Del Mazo, Josefina y Delfina? Para el dramaturgo de las estrofas irreverentes poco o mucho pueden decir las encuestas, son –incluso- mecanismos utilizados por algunos actores para inducir ejercicios de manipulación del sufragio; sin embargo son también, de ser usadas con seriedad, orientadoras de la situación política. Recientemente, Delphos-NV, El Financiero y El Universal, presentaron los resultados de un sondeo sobre preferencias electorales 2017 en el Estado de México, en los que, de manera específica, la contienda recaería en Juan Zepeda, del PRD, Alfredo del Mazo, PRI; Josefina Vásquez Mota, PAN; y Delfina Gómez, de Morena.

En el caso del PRD está latente que desde el CEN se ensucie la elección de candidato con la propuesta de impulsar a Alejandro Encinas o en coalición con el PAN a la propia Josefina Vásquez Mota. De no ocurrir así, invariablemente la mayor opción estaría con su líder en el Congreso Juan Zepeda Hernández y con menores posibilidades, pero al fin, posibilidades, sería Javier Salinas. No se vislumbran otras iniciativas mejores, ni desde Capulhuác ni Nezahualcóyotl.

Ciertamente el PRI arranca en desventaja. Las decisiones federales han colocado a la gente en contra del partido que, si bien tenía entre su mejor oferta a Alfredo del Mazo Maza y Ana Lilia Herrera Anzaldo, pareciera que con la filtración de llamadas telefónicas inició un fuego amigo que afecta las directrices marcadas por su líder Carlos Iriarte por salir con un candidato de unidad. En su mercado de opciones más sanas para la pendencia electoral estarían también Ernesto Nemer Álvarez y Cesar Gómez Monge. Fascinante.

En el PAN el debate está en esa extraña seguridad de pensar que no irán solos, sino en coalición con el PRD y que su abanderado será la opción, por ello nadie cesa por alcanzar la nominación. Aunque la tendencia está a favor de Josefina Vázquez, la opción más fuerte está con José Luis Durán. Refieren los que saben que de no ser tomados en cuenta Juan Carlos Núñez, Edgar Olvera, Ulises Ramírez y Laura Rojas, podrían buscar la nominación por otro partido.

Especulando, de efectuarse las elecciones hoy, el PRI obtendría el 35% de los votos; 33% el PRD; 22% para el PAN; 5% Morena; 2% para la independiente María Castell de Oro; 2% Isidro Pastor Medrano y 1% el PT. Hablamos del 100 por ciento de quienes acudirían a las urnas, que en la población en posibilidades de sufragar sería algo así como 5 millones de ciudadanos, de los 11 millones y casi medio que conforman el padrón; es decir, una ausencia en urnas de más del 50%, pero evidentemente eso no frena la intención del voto ni la búsqueda del poder. Así que, en un escenario de alianzas, el PRI, con el PVEM y Nueva Alianza, obtendría el 37%; mientras que el PAN y el PRD sumarían el 36% de las preferencias; Morena-PT-Movimiento Ciudadano en 3 lugar, con 24 por ciento.

Curioso pero en este momento existe un empate técnico entre PRD y PRI… Interesante… muy interesante, y más si, ojo, la elección la definieran los votantes de la zona oriente Ecatepec, Neza, Chimalhuacán, Tultitlán e Ixtapaluca; si la definiera el Valle de México con Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli; o Toluca…

Hoy el amanuense perdió el apetito… No comerá nada. No es dieta, sólo que la noticia de la semana lo sacudió, lo movió, lo entristeció. Un niño de secundaria disparó con una pistola en contra de su maestra y compañeros. No fue una nota de las tradicionales de Estados Unidos, no, fue una noticia ocurrida en un colegio privado de Nuevo León.

Y piensa él que ni siquiera se trata de comprender las razones que tuvo este menor para hacer esto. Va un poco más allá el periodista, va hacia la saña social por difundir las imágenes, para hacer escarnio del hecho y despertar el morbo de la sangre.

Un video difundido por personal de la escuela o de la Policía. ¿Y quién es más sádico? ¿El niño? ¿El que difunde esta decadencia por un minuto de fama, por un like o un trending topic? Pero no nos confundamos, no se trata de obstaculizar la libertad de expresión, sino de comprender porque la violencia es ya cotidiana y nosotros, los ciudadanos, la hemos normalizado, la hemos hecho parte de nuestra vida e incluso la procuramos.

Ayer fue Nuevo León, antes Cancún en un bar del puerto, en Ecatepec, una senadora atacada a golpes, una banda de asaltantes de casas liberada por error, asesinatos en las cárceles, un menor ejecutado en un parque turístico, estudiantes que no estudian saqueando negocios, secuestrando autobuses de pasajeros y choferes incrementando tarifas a costa de una ciudadanía desprotegida y pulverizada en sus bolsillos…

Algo no esté bien y lo aceptamos, la sociedad está en crisis de violencia y normalizamos lo que sucede; no nos cuestionamos qué está mal en nosotros. Estamos perdiendo la batalla y más que construir un futuro, lo estamos dejando morir. Lo de Nuevo León fue triste, muy triste, hacer escarnio es ello es deprimente…

Susurros: Le cayó la crisis a la UAEM

Susurran por los recovecos de instituto Literario y Juárez que la rectoría de Jorge Olvera García entró en crisis. Hay complicaciones en las finanzas y dicen que a pesar de las medidas de austeridad implementadas, se ha abusado del concepto. Hay rubros que simplemente no caminan. Valdría la pena pedirle al administrador universitario Javier González Martínez que haga bien sus cuentas y comience a saldar deudas pues, las trabajadoras del área de servicios simplemente tienen quincenas sin cobrar, muchas oficinas carecen de agua y más todavía, también échele una mirada a la dirección de comunicación universitaria, pues a su titular ya se le acabaron los pretextos para evadir a los medios de comunicación, a quienes se les deben conceptos publicitarios desde hace mucho tiempo… La cobija presupuestal se encoge y descobija a los que menos tienen…