TU ESPACIO DE PODER

Por: Juan Manuel Sobrino B.

A dado inicio la transformación de nuestro país. Lo que parecía inalcanzable y hasta imposible con un muro oligárquico custodiado por la Mafia del Poder, la esperanza encontró una rendija por donde entrar y lo logró. Los errores, la corrupción desmedida, el descaro de muchos gobernantes, la alta traición y muchas más fechorías, fueron minando y desquebrajando el poder que dejaron de merecer. Sobre todo al voltear las armas contra quienes los pusimos ahí y les dimos de comer, con una confianza que se convirtió en complicidad, hasta que nos dimos cuenta de la realidad y descubrimos que no se puede poner agua en la jeringas por medicina, para simular vacunas a los infantes, para robar la salud de lo más preciado de México que es la niñez mexicana. Cuando se descubrió la Estafa Maestra donde Rocío Robles desapareció 66 millones de pesos pagando a gente ya fallecida de acuerdo a los gastos de su Secretaría; y nos robó a los mexicanos más de 7,600 millones de pesos a través de varias universidades; y empresas fantasma. Y que decir de la complicidad, de los que venden al gobierno federal su maléfica lealtad, que aún no para, por parte de los que deben procurar justicia (PG), dejando en libertad a los verdaderos enemigos del pueblo, soltando a unos y dejando sin justicia a otros que ya deambulan en la sociedad política de sus estados. Recordemos que 22 gobernadores del PRI desviaron cerca de 300 mil millones de pesos. Y siguen libres, y son los que han lastimado poderosamente nuestra sociedad y siguen en libertad para hacer tropezar al próximo gobierno de la esperanza. ¿Será por ello que varios gobernadores como la de Sonora que ya cambió incluso su constitución estatal, el Bronco de Nuevo León y algún otro desaparecido de su gestión de gobierno, están inconformes y quieren defender su autonomía estatal, para que no les pongan delegados federales para cuidar justamente los dineros que han sabido robar? Solo les recuerdo que si desean ser autónomos perderían el subsidio y tendrán que rascarse con su propias uñas.

Hoy, ya la coalición Juntos Haremos Historia, ha tomado el poder y el congreso da inicio con una mayoría aplastante, la que muy seguramente ira corrigiendo libre y sin autoritarismo todo el legado de corrupción que dejan los salientes.

Esta coalición con 306 diputados de 500 que son; y 69 senadores de 128, inicia la Cuarta Transformación, donde lo más importante no es lo que manda el presidente, sino la soberanía del pueblo. Por fin levantaremos la cara, pues aunque hay más sed de justicia, también existe una gran esperanza por el bienestar de México y la ciudadanía. y no como a los anteriores que levantaban la mano y les pagaban bonos especiales para aceptar las propuestas del titular de la nación. Por cierto, la semana pasada se dieron a conocer las subvenciones que recibieron todos los diputados, a través de la llamada “caja negra” donde se repartieron en los últimos tres años la pequeña cantidad de casi 4 mil millones de pesos, tocando a cada uno hasta 300 mil pesos mensuales extras; y sin necesidad de comprobación, o sea a fondo perdido. Así lo denunció Alfonso Ramírez Cuellar diputado de MORENA, con documentos que lo avalan.

Y como muchos de ustedes saben, cada primero de septiembre se lleva a cabo el informe presidencial, aunque éste informe ya nos lo estuvieron recetando todos los días y a cada hora en los principales medios donde aparecía la cara amable de Peña, para decirnos las mentiras de su gestión, insultando nuestra inteligencia y curándose en salud. Incluso el mismo senador panista Álvarez Icaza dijo “el país que hoy se dibuja en los promocionales de Peña, oculta el régimen de corrupción, impunidad y violencia”. Y es que en México contamos con once de las 50 ciudades más peligrosas del mundo.

Éste Peña, que alguna vez nos amenazó también en red nacional, pidiendo a los mexicanos que “mejor echáramos cuentas”, para que ya no lo criticáramos. Pero claro, él puede decir misa por los medios pues sabe que no tenemos derecho de réplica; pero lo mejor que pudo hacer el pueblo fue no haber votado ya, por su partido y sus alianzas.

Y es que sí quiere que echemos cuentas señor presidente, además de lo ya escrito arriba con la Robles, la caja negra y los gobernadores rateros, daríamos con el hecho de que cuando usted tomó la presidencia en 2012, un litro de gasolina Magna costaba $9.82 y hoy cuesta $19.38, la Premium hoy en el Estado de México cuesta $20.68, la canasta básica paso de 1,158 a 3,000 pesos, cuando el salario mínimo mensual en nuestro país es de 2,686 pesos, el gas LP se eleva por el 44% de aumento y hoy lunes se anunció un nuevo incremento.

Hoy también nuestro país debe casi 7 billones de pesos, que usted Peña, duplico solo en cinco años la deuda externa, faltaría ver los momios a su salida. ¿Y cómo no? si sigue gastando más de un millón de pesos por hora , en su propia publicidad. En un país donde existen 54 millones de pobres que corresponden al 43% de la población total.

Más de 120 mil familias han sufrido la pérdida de un ser querido, por su falta de reacción inmediata y atención disciplinada ante la violencia. Y todavía tendríamos que pagarle 50 millones de pesos anuales por su pensión ahora que se largue mucho pa la… casa blanca de las lomas. ¿Estas son las cuentas que nos pidió? Hipócrita.

Aunque se pidió que por ser el último informe de Peña, éste diera la cara y se presentara, no fue así y Navarrete Prida fue el encargado de entregar al congreso dicho informe.

Ante todo lo anterior, la esperanza radica en el liderazgo y el compromiso de López Obrador, que obliga sí, una reforma estructural impositiva, pero con el fin de favorecer y proteger a un país que se ha visto por décadas vulnerable.

Ya veremos el resultado que presentará el congreso federal al estudio del informe que estudiará a partir del próximo martes 04 de septiembre. Bienvenidos los nuevos representantes en la federación. Y próximamente, a partir del día cinco de septiembre en el congreso local.

Les aviso, no están solos, estarán apoyados y vigilados por un tigre que ahora sí estará al pendiente de su accionar.

Con el aprecio de siempre a todos nuestros lectores, queda tu reflexión personal, en este… TU ESPACIO DE PODER.