TU ESPECIO DE PODER

Por Juan Manuel Sobrino B.

TEMA: LA CORRUPCION DEL PAPA

Pues ya es febrero del año electoral a nivel nacional y lo que nos ocupa en este momento, es que debo hablarles de lo que desde hace muchos años; y que hasta hoy habita en el cinismo y la ambición de los gobernantes, es la CORRUPCION.

El mismo Papa Francisco nos dijo la semana pasada, que ésta, la corrupción, no se combate con el silencio, que debemos hablar de ella, denunciar sus males. Y de cómo ésta, es un proceso de muerte pues se encuentra en la raíz de la esclavitud, el desempleo, el abandono de los bienes comunes y de la naturaleza, por ello es que no debemos callarla.

Por otra parte ¿qué se explica de la Corrupción Política?

Pues que es el abuso del poder mediante la función pública, para beneficio personal. Lord Acton nos dice “el poder tiende a corromper; y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Y la mejor de Benito Juárez sobre LA CORRUPCIÓN y dicha en resumen: “Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse a la disipación, sino consagrarse al trabajo, viviendo en la medianía que la ley les señala”.

Pues de todo esto y más corrupción, podemos denunciar varias, como a Néstor Moreno funcionario de la Comisión Federal de electricidad (C.F.E.) que robó más de 36 millones de pesos y ahora le imponen una multa de solo 31 mil pesos para dejarlo libre. Y si pregunta dónde anda Cesar Duarte ex Gobernador de Chihuahua, más que buscarlo lo están protegiendo, pues la fiscalía de ese Estado vincula a éste con Ochoa Reza, otro ex más de la de la C.F.E. en una red del grupo denominado: “Hombres de Paja”; y quien por un supuesto eslabón perdido, pero ahora ya bien ubicado como ex director de Relaciones Institucionales, ¿de dónde cree usted? Pues sí, de la misma C.F.E. y que queda vinculado con el actual Presidente del P.R.I. del que ya se sabe, lo quiere proteger haciéndolo Diputado Plurinominal a nivel Federal, para que no lo toquen, pues se presume que son amigos, entre otros no menos involucrados, de la misma Generación de estudios. Y estos ya pertenecen a los indiciados en las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua, donde los actos de corrupción superan los seis mil millones de pesos, mientras Cesar Duarte era el Gobernador. Y que para no dejar nada en este tintero, le diré que también esta embarrado el Coordinador de los tricolores en el Senado, o sea Gamboa Patrón. ¿Así o más Corrupción?

Yo soñador, como la mayoría de los mexicanos esperamos que este mismo año, inicie una madurez socio política para nuestra nación y podamos dar el primer paso hacia una verdadera democracia. Total no hay mal que dure cien años ni país que lo aguante, por ello es que NO debemos esperar a cumplirlos.

O ¿usteé que cree? Lo importante es que ya se está informado, leyendo “Tu Espacio de Poder”. Hasta la próxima.