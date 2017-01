Tenemos que Ganarle al América: Hauche

Por: Dioney Hernández

Metepec, Méx.- El jugador de los Diablos Rojos del Toluca, Gabriel Hauche, fue muy claro al afirmar que deben ganar sin importar que el rival en turno sea al América, ya que al inicio se trazaron los objetivos y el más importante es calificar a la liguilla.

“Es un partido importante porque queremos seguir sumando de a tres y queremos seguir encontrando la idea de juego, tener muchos más partidos como el que hicimos el domingo y el objetivo cercano hoy es América. Es un partido para disfrutarlo, para poder hacer las cosas de la mejor manera y poder sumar los tres puntos”, señaló.

Del juego contra América, el argentino dijo que espera un encuentro “durísimo, ellos van a querer iniciar de la mejor manera, tienen jugadores nuevos que van a querer imponerse desde el primer minuto, partido peleado como lo son todos en la Liga mexicana y ojalá nosotros tengamos un desempeño igual o mejor al que tuvimos el domingo, y ojalá podamos ganar el partido”.

Sobre su debut en lo personal, Hauche dijo que seguirá trabajando para mejorar en lo físico, pero queda tranquilo pues se sintió cómo con las funciones que desempeñará en la cancha. “Es parte de lo que me pidió Hernán, llegar al área rival, ayudar en el mediocampo, es lo que venía haciendo en Tijuana y no me pidió algo que no podía hacer. Me sentí bien, me sentí cómodo y a medida que pasen las semanas, los partidos, me iré sintiendo mejor”.