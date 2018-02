Talavera Estaría de Regreso en la Liga MX

Por: Dioney Hernández

Metepec, Méx.- El portero referente de los Diablos Rojos del Toluca, AlfredoTalavera volvió las canchas el pasado miércoles en el duelo de Copa MX que su equipo ganó por 2-0 ante el Santos de Torreón, este domingo podría reaparecer en la Liga MX cuando se midan al Monterrey, pero esa ya será decisión de su técnico, así lo dijo “Tala”.

“Esa es mi intención, eso es lo que yo quiero, pero son tiempos que debía respetar, yo quería jugar desde antes, pero hay gente especializada que determina los momentos y creo que este momento, el de la Copa fue el correcto, el ideal para empezar a jugar, me siento bien, quería sentir esa sensación cuando ya estas bien, cuando ya no tienes nada, cuando la rodilla esta normal, sin ninguna sensación y ese día fue algo especial porque me sentí perfecto.

El portero es positivo, tienes ganas, dijo que ante Monterrey nadie quiere perder la oportunidad de jugar: “si tu me lo preguntas, yo si juego el domingo porque ya prácticamente me siento al cien”, afirmó.

Sobre “La Pandilla de Monterrey” habló buenas cosas, per aseguró que por ahora deben pensar en lo que se está haciendo bien al interior, donde han trabajado al máximo para poder sacar un resultado positivo este fin de semana.

“Son equipos que gastan demasiado dinero en jugadores, tienen un gran plantel, siempre peligrosos y siempre ha sido así, así que es una gran prueba para nosotros, es un equipo el cual ha hecho bien las cosas, fue campeón de Copa, pero lo más importante es enfocarse en nosotros para poder hacer un buen partido”.

Por último el portero aseguró que se siente agradecido por pisar el pasto, por sentirse cobijado, por las atención de la gente, del club, la familia, los doctores y la gente que le ayudó en su rehabilitación.

“Cuando entre di gracias a Dios, por volverlo hacer, muy contento por el regreso, me siento bien, me siento mas fuerte, así me siento y así quiero estar”.

Ahora todo depende de Hernán Cristante Mandarino, quien dijo que no lo forzarán y lo aguantarán hasta que se encuentre en optimas condiciones, dejando gran cantidad de dudas que serán resueltas el próximo domingo a las 12:00 horas en el Infierno de Toluca.