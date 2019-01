Suinaga habló de las acciones que tomó después de la polémica por el VAR

POR: Dioney Hernández

Toluca, México.- El presidente deportivo de los Diablos Rojos del Toluca, Francisco Suinaga Conde habló previo a la presentación de los refuerzos, sobre la conferencia de prensa ofrecida por el encargado de la Comisión de Arbitraje de la FMF, Arturo Brizio, luego de la polémica generada por medios de comunicación que se propagó en redes sociales.

Sobre ello, el directivo escarlata aseguró que no piensa polemizar sobre el tema y explicó: “existe un acuerdo entre clubes entre la FMF y la liga y que no tenemos que hacer polémica sobre el VAR. No puedes litigar a través de los medios; el problema es que se empieza a polemizar y eso no quita que les diga por dónde va. No se trata de dar una entrevista y luego de ver qué medio está de un lado o de otro”.

Dijo que la petición del Deportivo Toluca fue para conocer los protocolos que se utilizaron con el VAR para tomar las decisiones, incluso se dio el tiempo para intentar aclarar el tema.

“La solicitud fue mediante los protocolos acordados, y es sobre los protocolos de revisión y no sobre si entró o no. Hay que pasar la página rápido y preparar el partido contra Tigres. No se trata de volver a estar redundando en los temas y puntualmente la solicitud fue en relación al protocolo seguido de la anulación de un gol y la aclaración fue solicitar qué va a pasar”, señaló.

Por último, el directivo escarlata aseguró que no buscan quedarse callados, sino encontrar los medios correctos para presentar una caja o realizar una solicitud, que entiende, el conducto por nada del mundo debe ser la prensa deportiva, quien dijo puede generar su propio criterio.

“No es un tema de guardar silencio, sino de construir para mejorar este proceso. La afición debe entender que buscamos los intereses del club y tiene un efecto dentro del equipo y de la institución y por eso nos dirigimos mediante los conductos adecuados”, sentenció.