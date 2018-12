SÓTANO UNO

Maldita verificación en Toluca

Colofón.- PRI “beeeeeeeeeep”

Susurros.- Ambulantes en Toluca ¡no!

La del estribo.- Habitantes de Belén

Raúl Mandujano Serrano

La maldita verificación en Toluca.- Vamos entendiendo este escabroso tema –refiere el hacedor de las lisonjas hipócritas-. ¿Obligado es cuidar el aire que respiramos? ¡Sí! pero ¿Hay justicia cuando se sanciona igual al transporte público de pasajeros, al de transportes de carga, taxis, que al de ciudadanos? Es ahí donde la justicia no es pareja, y aunque la Diosa Atemis es ciega, quienes no lo son, son las autoridades… Mmmm bueno, alguien está ciego, sordo y mudo y no ve las penurias de la gente.

Habrá quien piense que por qué unos, los cumplidos, atienden esa responsabilidad y otros gozan de los beneficios de la ilegalidad, debe aplicarse el rigor de la sanción. Si, pero los juicios surgidos a partir de la improvisación de la ley con fines recaudatorios es el problema. Chequémos, dice el amanuense: la Secretaría de Medio Ambiente estatal, anunció el año pasado -previo a las campañas políticas- la implementación del programa de verificación obligatoria y su puesta en marcha en el 2018, para regular los niveles de contaminación del escape de vehículos, pero darían un chance y no se afectaría a nadie, así, al menos durante el segundo semestre de este año, todos los automóviles, con placas de la entidad, tendrían que verificarse en ese lapso. Se trató de un programa electorero, pero se acabó la tregua.

Es por ello que desde el pasado 25 de septiembre comenzaron estos operativos realizados solo por patrullas ecológicas, en contra de vehículos altamente contaminantes y carentes de hologramas del 2018.

¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, si usted no verificó en ese tiempo por la razón que sea, no tuvo dinero, debía muchas multas, pagó colegiaturas, no tiene ingresos decentes, vive al día, y su carro le fue detenido en esos presuntuosos operativos de policías estatales, municipales y ecológicas, tendrá que pagar 2 mil 800 pesos de arrastre al negocio de grúas de los Manzur, mil 600 pesos de la multa por no verificar, la compra de un catalizador de emisiones de al menos 2 mil 400 pesos, pago de mecánico por instalación y reparación por unos mil 500, más la verificación de 450 pesos, y si no pasa ¡puf! Otra multa. En fin, casi 9 mil pesos, si no es que más, si tiene atrasos por tenencia.

Si, si, debemos cumplir pero ¿por qué sólo los ciudadanos? ¿Por qué esos operativos tan intimidatorios no se hacen contra el hampa?… Cumplamos todos ¿va? Gobierno y ciudadanos, todos coludos o todos rabones… Y luego se preguntan por qué pierden elecciones…

Mientras degusta de un plato caliente de sopa de hongos con verduras y pechuga deshebrada, acompañado de aguacate fileteado y un vaso de agua de mandarina, el caudillo de las visiones irreverentes entiende que el PRI debe renovarse… o morirá, y es que ya está a punto. Se encuentra en esa línea del electrocardiograma que casi, casi suena el “beeeeeeeeep”… Se chamba no está fácil, para nada. Del estado de México debe resurgir o renacer la confianza social, o de plano, si, de plano, estaremos ante el ocaso de un partido histórico.

Ahora que rindió protesta el nuevo Comité Directivo estatal de ese organismo político, lo dijo bien Alejandra del Moral, su dirigente: “Este es el equipo que tiene la obligación de revitalizar al PRI en el Estado de México; este es el equipo que tiene la obligación, la convicción y el compromiso de preparar el camino para que el PRI recupere la confianza de la ciudadanía en 2021…” Y estableció 3 ejes: al interior, al exterior y el PRI como gobierno, para respaldar, acompañar y difundir al Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

Mire Usted que amablemente se detiene a leer estas irreverencias. El PRI se enfocó en mantener con vida dinosaurios, y ellos mismos al final enterraron el poder de ese instituto, si no, mire cuántos gobernadores metidos en la cárcel, cuántos desaparecidos y observe cuanta violencia. Hoy, cada acción que implique castigar a la gente tendrá consecuencias, como lo que sucede con la verificación, con los baches, con servicios de salud, la inseguridad, los servicios públicos. Los gobiernos que aún le quedan al PRI están obligados a trabajar, pero por la gente, no por sus estructuras administrativas, y si se aprieta el ciudadano el cinturón, que lo haga también el gobierno…

Susurran en pasillos de la alcaldía de Independencia, en el centro de Toluca, que previo al cambio de gobierno el 1 de enero de 2019, llegó a las oficinas del todavía alcalde Fernando Zamora, la carta de peticiones del nuevo cuerpo edilicio, entre las que destaca que el edil de San Pablo Autopan impida la instalación de ambulantes de invierno en las calles del centro… Alguien no quiere iniciar con problemas y desea dejárselos al que se va…

Me pregunta el buen Pepe Nader algo interesante: ¿Cómo se llaman los habitantes de Belén? Ya lo investigue amigo. Se les llama “Figuritas”… Mi twiter @raulmanduj