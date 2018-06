SÓTANO UNO

La reforma en la UAEM y sus claroscuros

Raúl Mandujano Serrano

Rémoras universitarias.- Veamos –infiere el hacedor de los pergaminos desenfrenados-, la glosa, por llamar de alguna manera al análisis encubierto de la Reforma a la Ley Universitaria 2018 de la UAEMEX no está completa. Habla en lo general de criterios sustantivos como son la ampliación de mobiliario e instalaciones, investigación, academia, en fin. Todos marcados en tres rubros específicos, como son el gobierno universitario y los planos administrativo y académico, pero, no se fortalece su autonomía, ni el deporte y con la creación de esa defensoría universitaria, pues hasta se alienta la existencia de tantos fósiles y porros que ya deberían ser desalojados de la comunidad.

De acuerdo a cálculos hechos por el rector Barrera, el 15 de junio concluye la consulta universitaria, a fines de ese mes ya la habrá estudiado –por mero protocolo- el desvalorizado Consejo Universitario y se estará en posibilidades de “pedirle al gobernador que la revise y apruebe”, y ya en agosto –si tienen tiempo los diputados-, les será turnada esta propuesta de reforma para que, quizá a mediados de septiembre, al grito de ¡Viva México! sea aprobada y puesta en marcha, otorgándole a rector y directores 2 años más de trabajo, es decir, pasarán a tener una gestión sexenal, como buenos políticos.

Lo que quizá no advierte el periodista y lo hace o expone aquí, es que existen sujetos que desde hace varios años ocupan irresponsablemente y con el aval de alguien, una silla universitaria –porros y pseudo activistas-, cuando esos espacios debieran ocuparlos esos jóvenes aspirantes a los que la Universidad les cierra la puerta de acceso. Se trata de personas –que no estudiantes- que utilizan en su beneficio medios de comunicación fantasmas para atacar y ofender… ¿Habrá algo que pueda incluirse en la reforma? No sé ¿limitar los años de estudio contra parásitos? En fin…

Colofón.- Seriedad electoral en Toluca

Mientras degusta de un plato de ensalada de cítricos con lechuga, arúgula, espinaca y queso, acompañado de un agua helada de durazno, el creador de los adagios oscuros entiende que la ola de calor requiere hidratación permanente, como también la necesitan los candidatos por el municipio de Toluca que, siendo honestos, pretenden ganar al electorado creando fakenews, mentiras, propaganda negra y hasta chantajes.

Con la seriedad que requiere el tema, Toluca seguirá siendo del PRI. y es que aún cuando existe el enojo por la desafortunada pavimentación o caos por los baches y la basura, Fernando Zamora cuenta con el respaldo de una inmensa mayoría que se nota en sus eventos, seguido, no tan de cerca por Gerardo Pliego, de la coalición Por el Estado de México al Frente, que conforman PAN-PRD y MC, y más al fondo Juan Rodolfo Sánchez Gómez, de Morena, y quien tuvo una cuestionable administración cuando fungió como alcalde por el PAN y ya más al fondo el empresario Abelardo Gorostieta, candidato del partido local Vía Radical.

Obviamente algunos dirán lo contrario y acusarán al periodista de oficialista, pero no, sólo realista, no se cieguen…

Susurros.- Chaquetas legislativas

Susurran en pasillos de pensamientos críticos sociales, que los candidatos a diputados piensan que el ciudadano es tonto. Ellos o se hacen o son, pero proponen cosas como si de ellos dependiera aumentar el salario, dotar de hospitales al municipio, mayor seguridad, etcétera y no, depende de la aprobación de un pleno legislativo, así que dejen de hacerse chaquetas mentales…

La del estribo. - Enlaces de prensa ¿para qué están?

A ver. Les platico. Un enlace de prensa es el medio para que el periodista pueda establecer contacto con el funcionario, el candidato o el servidor público, no son más que eso, se trata de llevar una “buena relación”, no que “compre la opinión” pero que ayude a fortalecer el trabajo de su “jefe”. Si obstaculiza esa relación habrá consecuencias porque la prensa es sensible. No lo olviden, y más cuando andan en campaña… Hasta otro Sótano. Mi twiter @raulmanduj