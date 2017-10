SÓTANO UNO

La nueva movilidad, sin privilegios a choferes

Colofón.- Drama en la Cruz Roja

Susurros.- El verde de hoy, los tricolores de siempre

La del estribo: ¡Mátala!

Raúl Mandujano Serrano

La nueva movilidad, sin privilegios a choferes.- Para el jerarca de las fábulas periodísticas, la instalación del Centro de Control y Gestión de la Operación del Transporte Público y el anuncio sobre la implementación de la aplicación móvil “Usuario Seguro”, es esperanzador. El uso de las nuevas tecnologías advierte un desarrollo muy necesario. Se aplaude si, pues permitirá a los pasajeros del servicio de transporte público saber si viajan en una unidad legal o irregular, quién es el chofer, la ruta y hasta el tiempo real del viaje pero, de enterarse que se abordó una unidad irregular, que los datos del chofer no coinciden ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las sanciones en cada caso?

Verá Usted, el amanuense –frecuente usufructuario de esos furgones- sabe, más bien cualesquiera lo sabe, que si algo privilegia a los cocheros de pasajeros es la impunidad. El otrora secretario de lustrosa cabeza, instruyó colocar de forma “visible” en cada unidad, un bando con información para conocer el código de ética que deberían seguir los “chafiretes”, no sirvió de nada. Antes de concluir la otrora administración, se autorizó un incremento de 2 pesos a la tarifa, que se cobraban ya desde 4 meses antes. Es dicho popular que varios choferes son compinches de bandidos y, respecto a los tiempos de traslado, no, no los cumplirán. Mientras sigan dando concesiones a diestra y siniestra y los taxistas se hagan colectivos en cualquier sitio, el transporte masivo seguirá devorando reglamentos y agentes… y haciéndose más poderoso.

Si bien el anuncio parece en teoría un avance importante, hagámoslo trascendental. Lo que los usuarios queremos además, es conocer las sanciones a que pueden hacerse responsables los choferes, y que estén colocadas de forma visible en las unidades; un tarjetón con fotografía del susodicho hombre del volante; que entiendan que es prohibido bajar o subir pasaje en doble o tercera fila, que no avancen a más de 60 kilómetros y que incluyan cámaras de seguridad dentro, así como un botón de seguridad que advierta que están siendo atracados por maleantes e intervenga la policía.

Quizá es paso por paso. El primero ya lo dio el Gobierno y es ejemplar el uso de nuevas tecnologías, ahora se debe privilegiar el ordenamiento de las más de 155 mil unidades, rutas y paraderos… Así que bien por la Secretaría, por esta innovación y porque se transite a rutas de paz que privilegien al usuario… Al menos eso parece. Veremos…

Colofón.- Drama en la Cruz Roja de Tlalnepantla

Mientras degusta de un filete de salmón a las brasas, bañado en salsa de mango con mantequilla, y camarones asados en jugo de chipotle alimonado, cortejado con agua de piña y menta, el nuncio de las confusiones editoriales lamenta el insulto cometido a la Cruz Roja. Un grupo criminal ingreso a balazos a las instalaciones de Tlalnepantla para matar a un tal José Juan “N”, un hamponcete relacionado con robo a vehículos. El resultado de esta irrupción malévola dejó a un policía muerto, otro lesionado y una enfermera herida. De los malos nada, ni heridos ni detenidos…

La trama ha sido abordada con hermetismo, para no lacerar las pesquisas de los sabuesos de la fiscalía pero, habría que hacerse a un lado del trabajo operativo de la autoridad y concentrarse en la escena simbólica. Y es que recientemente, tras las lamentables afectaciones por los terremotos, el traslado de heridos y el almacenaje de víveres y donativos, la Cruz Roja fue heroica, emblemática, orgullosos de su trabajo… Pero la noticia es que es vulnerable ante la maldita delincuencia.

Sin respeto, ni un ápice… Qué vergüenza. La delegación estatal de la benemérita reprobó y condenó el ataque y el uso de la violencia como método para dirimir diferencias. Refrendó su compromiso por apoyar a la ciudadanía en una labor sin distinción de credos o nacionalidades y expresó su confianza en el esclarecimiento de estos hechos…

Se trata de 3 tipos de mensajes. Por un lado la Cruz Roja, imparcial, un mensaje indirecto pero demandante de justicia; el de la autoridad procuradora, obligada, su mensaje indirecto prometiendo justicia sin comprometerse; y el de la delincuencia, intimidante. Su mensaje directo, inmisericorde… De estos, sólo uno tiene receptor…

Susurros.- El verde de hoy, los tricolores de siempre

Susurran que jóvenes egresados del revolucionario, sin aspiraciones en ese instituto político, optaron por enverdecer su futuro político al lado de José Alberto Couttolenc Buentello. No hay nada que decir, la estrategia es la misma…

La del estribo: ¡Mátala!

Para no quemar a mis comparsas de los medios, solo diré que platicaban en cierta cantina y uno de ellos dijo al otro: “Ya no aguanto a mi mujer. Me tiene al borde del suicidio”. El otro respondió: -No seas tonto hombre ¡Mátala!- “Pero cómo”. –Fácil. Hazle el amor todo el día, si es posible 40, 50 ó 60 veces diarias hasta matarla-. Días después se encontraron nuevamente. El primer aludido, flaco, ojeroso, cansado, pálido… -¿Cómo te va con tu señora?- “´Pues mira, allá anda la tonta cantando y silbando todo el día. Ni sospecha de que se va a morir”… Hasta otro Sótano @raulmanduj