SÓTANO UNO

Raúl Mandujano Serrano

Justificaciones en la UAEMEX.- El jerarca de las fábulas periodísticas se desconcierta y sorprende cuando al ver, leer y escuchar noticias, encuentra que en las de “8”, o las principales de los medios, su Alma Mater ha dejado su esencia académica y deportiva, para entrar al show mediático de los problemas con el uso de recursos públicos y otros de origen privado a partir de los servicios que oferta. Malo, muy malo.

A sus académicos sindicalizados se les perdió el fondo de ahorros por casi 130 millones de pesos. En caja les dejaron sólo 50 mil pesos; perdieron un amparo contra la demanda del gobierno de Oaxaca por fraude y deberán pagar 100 millones de pesos –aunque ya la postura es negarse a devolver ese dinero y recurrir a un recurso de revisión-, y ahora los involucra una investigación periodística en estafas con empresas –algunas fantasmas- por el otorgamiento de servicios ¡de “despensas sociales” de la Secretaría de Desarrollo Social federal! que le dejaron comisiones por más de 100 millones de pesos.

Aún cuando el discurso cita que las auditorías practicadas demuestran procedimientos solventados y legales, la interrogante sería ¿qué tiene que ver la UAEM con servicios relacionados con despensas de la Secretaría de Desarrollo Social y su distribución en zonas de marginación y pobreza?

Recientemente el amanuense lo citó: tendríamos que hablar de reformas a los planes de estudio, mejoras en la infraestructura y la limitada oferta académica de ingreso, de sus investigadores y su planta docente, de los logros internacionales de Lupita González o hasta los Potrillos de futbol, hablar del orgullo universitario y no sólo con fotografías del personal que allí trabaja, sino de la verdadera esencia auriverde... Algo se les olvida en la Universidad… A ver, piénsele.

Colofón.- ¿Se renuevan 125 municipios? Es hora de moverse

Mientras degusta de un filete de pescado huachinango zarandeado, acompañado de una ensalada de pepinos con limón, y rodajas de manzana y guayaba, con un vaso grande de agua de mandarina, el heraldo de las galimatías editoriales observa la decadencia de algunos municipios que en su desgracia por las inundaciones (y su mala atención a servicios urbanos de drenaje y alcantarillado) como Tlalnepantla, Naucalpan o San Mateo Atenco, también encuentran tablita de salvación en la solidaridad de sus vecinos; otros más que ahí están, que dicen existieron pero nomás ni se mueven, como Mexicaltzingo, y otros, los más, que aún trabajan por resolver los inconvenientes de la administración pública, como Toluca o Atizapán…

No hablaremos de todos –refunfuña el periodista-, pero habría que hacer un recuento de acciones. No de las que presumen en sus informes los ediles, sino de las que percibe la gente; y es que ha iniciado la cuenta regresiva para la conclusión de las administraciones edilicias y el inicio del proceso electoral (no oficial) de la renovación de los 125 ayuntamientos mexiquenses, comicios en los que por primera vez en la historia los alcaldes podrán reelegirse. Es tan local el tema que seguramente los apasionamientos políticos –como siempre- oscurecerán la participación ciudadana.

De entrada, algunos buscan aparecer en la foto ante los infortunios de muchos presidentes y presidentas municipales que nomás ni figuraron, ni hicieron nada y que ni esperanzas que aspiren a ser nuevamente considerados (insiste en editorialista en citar a Mexicaltzingo y Naucalpan), otros, los ya sentados en las sillas de las alcaldías, anhelan la reelección.

Porque han cumplido, porque trabajaron y siguen, porque creen que lo merecen.

Seguramente verá usted, apreciable lector, en poco tiempo, como sus autoridades municipales se acercarán a saludarlo… Suerte, no se deje llevar por la primera impresión y ¡aguas con los partidos políticos que denigran o engañan!... Mmmmm que raro…. Al parecer son todos… En fin.

Susurros.- Se despide Eruviel

Susurran que al término de la administración del gobernador Eruviel Ávila, los emotivos mensajes propagandísticos influyeron en los diputados a nivel tal, que optaron por condonar la glosa del informe. La mejor glosa sin embargo, es la de la gente. Nos quedamos con ella y el diálogo que tuvieron con el mandatario.

La del estribo: La sección amarilla

Cuenta el buen periodista y sensible amigo de los medios, Pepe Nader, que hace unos días entró a la cocina de su casa y le gritó a su sobrino Nayib que le pasara la sección amarilla, lo que provocó la risa del novel Nayib que le respondió: “no jodas tío Pepe, estás bien ruco jajaja. La sección amarilla está pasada de moda y le pasó su Iphone”. Dice Pepe. “Para no hacerles el cuento largo, la araña está muerta, el Iphone tiene estrellada la pantalla y mi sobrino no deja de llorar…” Hasta otro Sótano @raulmanduj